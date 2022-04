Google Pixel 7 Pro : aperçu avec une nouvelle nuance de couleur plus vive

Rate this post

À plusieurs mois avant son lancement, le Google Pixel 7 Pro envahit la toile par des fuites et des rendus. Ces derniers faisaient allusion à sa fiche technique, mais également à son design. Maintenant, un nouveau rapport s’est apparu laissant voir le smartphone sous une autre option de coloris plus clair. Cette information vient d’un leaker connu sous le nom de MyDrivers.

Google Pixel 7 Pro en bleu ciel ?

Nous savons déjà à quoi ressembleraient les Pixel 7 et 7 Pro il y a des mois, et ce grâce à l’informateur OneLeak. Ce dernier a partagé les premiers rendus concernant la septième génération de la gamme Pixel. Dans les précédentes fuites, la variante Pro était tout noir. Aujourd’hui, de nouvelles spéculations affichent le smartphone avec des couleurs plus vives.

MyDrivers a publié une image du Google Pixel 7 Pro dans un aspect en bleu inédit. Selon le leaker, Google utiliserait une teinte très bleue claire sur le bas du dos de l’appareil, et un ton bleu ciel sur le haut. De son côté, le module photo adopterait une forme de barre horizontale. Il se présenterait entièrement blanc, avec des capteurs photo montés dans différents trous perforés.

Bien que cette conception soit intéressante, elle peut simplement être inexacte. Le fait que la source est légèrement floue nous pousse à prendre ces détails avec une pincée de sel.

Que savons-nous déjà à son propos ?

Comme l’ont révélé les rendus d’OneLeak, le Pixel 7 Pro devrait adopter le même écran LTPO de son prédécesseur. La dalle avec une diagonale de 6,7 pouces serait rafraichie à 120 Hz. Au dos, la configuration photo serait également similaire à son aîné. Celle-ci abriterait donc une caméra primaire de 50 MP, un ultra grand-angle, et un périscope capable d’offrir un zoom optique x5.

Contrairement au Pixel 6 Pro, les capteurs seraient cette fois-ci placés dans des pilules individuelles. Apparemment, ce changement d’esthétique n’affecterait en rien les performances du smartphone. Cela va tout de même permettre aux utilisateurs de différencier le Pixel 7 Pro des autres modèles.

Les derniers détails concernent son processeur. D’après les précédentes rumeurs, le nouvel appareil de la firme de Mountain View fonctionnerait avec une puce Tensor. Celle-ci adopterait la même architecture ARM v9 comme sur le Snapdragon 8 Gen 1 et le Dimensity 9000.

Conclusion

Les fuites veulent que la série Google Pixel fasse ses débuts en octobre 2022. En attendant son arrivée, le constructeur du Mountain View devrait annoncer un nouveau smartphone plus abordable le 28 juillet. Il s’agit en fait du Google Pixel 6a.