Focus sur les 10 meilleurs smartphones pour les selfies

Notre sélection des 10 smartphones qui offrent les meilleurs selfies se base sur la performance de l’appareil, et du rendu des images. Les vidéos prennent également une place dans nos détails pour vous apporter des informations complètes.

Xiaomi 12 Pro impressionne avec sa frontale de 32 MP

Avec son capteur de 32 MP avec 0,7 µm de pixels, la caméra avant peut prendre des images avec une couverture totale de l’écran. La hauteur de l’image s’élève à 16:9 avec une largeur de 4:3. En complément, Xiaomi propose un mode beauté par défaut, avec possibilité de le désactiver. Aussi, la caméra frontale apporte des effets cinématiques optionnels. Enfin, la caméra offre un mode portrait, mais sans HDR.

Quant à la vidéo, la caméra frontale du Xiaomi 12 Pro peut enregistrer en Full HD (1920 x 1080 pixels) et permet 30/60 images par seconde. Elle peut également capturer en 720p à 120 images par seconde. De plus, la vidéo de la caméra frontale se dote d’une fonction de sous-titres cohérente.

Samsung Galaxy S22 Ultra fidèle aux détails

La caméra frontale du Galaxy S22 Ultra battrait celles de la série iPhone 13, selon DxOMark. L’appareil crée des images bien détaillées. Même dans des endroits relativement sombres, ses selfies restent fidèles aux couleurs et à la balance des blancs. L’autofocus à détection de phase marche à merveille, malgré la profondeur étroite du champ de vision de 80°. Le capteur primaire de 40 MP, avec 0,7 µm de pixels, prend en charge le mode portrait.

L’objectif propose une ouverture de f/2,2 et distingue bien le flou d’arrière-plan et les sujets. Samsung s’inquiète plus de l’image, au détriment du bruit émis par la caméra lors des prises de vidéo. En effet, elle prend en charge les films 4K à 30 ou 60 i/s et 1080p à 30 i/s. Les couleurs et les teintes se montrent vives et précises.

OnePlus 10 Pro offre un champ de vision unique

La caméra frontale du OnePlus offre 32 MP avec 0,8 µm de pixels. Ce capteur apporte une gamme dynamique correcte pour les portraits dans un environnement éclairé. Diverses optimisations logicielles amènent des améliorations à la prise de vue de la caméra frontale, même en faible luminosité.

Les prises de vidéo permettent 1080p à 30 i/s et le capteur maintient encore le gyro-EIS, même si opter pour l’OIS s’avère préférable. Le OnePlus 10 Pro s’équipe d’une caméra frontale dotée d’un champ de vision unique. Toutefois, l’absence d’autofocus constitue un désavantage. Enfin, le mode portrait inclut présente une haute intensité de floue d’arrière-plan, avec son HDR.

Un bon équilibre pour le Redmi K50 Version E-Sports

Le Redmi K50 dans sa version e-sports comprend un objectif selfie de 20 MP avec une ouverture f/2,4. Pour les vidéos, l’appareil prend en charge 1080p allant de 30 à 60 i/s. L’option vidéo s’avère disponible, avec 720p à 120 i/s. Grâce à son HDR, l’appareil maintient les détails en l’absence de lumière ou en cas de luminosité trop intense. Sa performance réside surtout dans l’équilibre apporté sur les détails, la texture et la couleur.

La Version E-Sports se dédie surtout aux jeux. Sa conception comprend un système de dissipation de la chaleur. En effet, le dos de l’appareil se couvre d’un matériau capable d’absorber la chaleur et garde le contrôle de la température. Cela représente un plus lors des prises répétées et consécutives de vidéo.

Payer le moins cher avec Huawei Nova 6 5G

Ce modèle correspond au smartphone le moins cher de notre liste. Il se pare d’une double caméra frontale. Le module photo principal se constitue d’un capteur d’image de 1/2,8 pouces de 32 MP. Cette caméra permet un champ de vision de 26 mm et son objectif a une ouverture de f/2,2. La prise en charge de vidéos 4K se confirme avec cet appareil, et fournit 30 images par seconde à 2160p.

Peu importe l’éclairage de l’environnement, le Huawei Nova 6 5G propose une bonne exposition. Cela reste possible grâce à la large gamme dynamique et de la réponse du HDR. L’appareil peut capturer des images de qualité, face à de forts contrastes. En intérieur, les couleurs se respectent, malgré diverses petites coulées. Enfin, le Nova 6 5G possède un filtre d’embellissement. Il lisse la peau, mais maintient les détails et les traits du visage.

Huawei P50 Pro parmi les premiers sur DxOMark

Le Huawei P50 Pro intègre les meilleurs dans le classement DxOMark. Les fonctionnalités de la caméra frontale du Huawei P50 Pro restent relativement similaires à celles du Mate 40 Pro, sorti en 2021. Ce smartphone porte un capteur Sony IMX688 de 13 MP. L’objectif permet une ouverture à f/2,4, et se dote d’une longueur focale de 18 mm. Avec certes 13 MP, il affiche une grande performance comparée aux autres caméras frontales de 32 MP.

Le plus de la caméra du P50 Pro se situe dans le capteur frontal doté d’un système autofocus à détection de phase (PDAF). De plus, Huawei utilise l’intelligence artificielle (IA) pour une qualité optimale de l’image de la caméra frontale. Les vidéos bénéficient d’un traitement HDR échelonné et améliore le rendu des images en faible luminosité. La stabilisation électronique de l’image (EIS) présente une amélioration et permet de recadrer les images et à parfaire les flous.

Google Pixel 6 Pro constitue une marque de renom

Dans le domaine des appareils photo, Google se positionne parmi l’un des meilleurs sur le marché américain, avec un score global de 102 sur DXOMARK. Il dépasse même la caméra du iPhone 13 d’Apple et le Galaxy S21 Ultra. La série Google Pixel 6 offre la caméra à pixels optimale jamais placée sur un smartphone Pixel. Ce modèle fonctionne avec une caméra de 11,1 MP. Son système HDR+ permet une bonne exposition des portraits et des scènes, même face à une luminosité accentuée.

La largeur du pixel s’avère de 1,22 μm. Relativement à l’ouverture de l’objectif, elle offre f/2,2 avec une longueur focale de 20 mm. Le champ de vision ultra-large s’étend à 94°. Enfin, l’appareil prend en charge 4K à 30 i/s, 1080p à 30/60 i/s. Quant aux vidéos, elles s’avèrent stables, mais moins performantes comparée aux appareils d’Apple. En général, la caméra frontale du Pixel 6 Pro offre une très bonne expérience, car elle permet de garder la mise au point de tous les sujets dans les photos.

Asus Zenfone 7 Pro : l’expérience d’une caméra rotative

Le module de la caméra rotative de l’Asus Zenfone 7 Pro pivote vers l’avant les selfies. Cela dit, les performances de la caméra frontale offrent une qualité imbattable. Au nombre de 3, les capteurs assument différentes fonctions. Le capteur primaire de 64 MP 1/1,72″ possède un objectif à ouverture f/1,8. Elle permet une distance focale de 26 mm, PDAF. Le capteur ultra-large propose 12 MP 1/2,55″avec un objectif à ouverture f/2,2. La distance focale vaut 16,6 mm à détection de phase.

Le téléobjectif possède un capteur de 8 MP, et un objectif à ouverture f/2,4. La distance focale équivaut à 80 mm. Les vidéos tournent à 4320p, avec 30 images par seconde (8K). Un double flash LED optimise les prises dans un environnement sombre et les capteurs restent fidèles aux couleurs dans toutes les autres conditions. Zenfone 7 Pro offre l’un des meilleurs autofocus frontal. Les ajustements s’avèrent disponibles face à différentes distances de point de vue.

Samsung Galaxy S22 permet le mode portrait

Avec cette caméra frontale de 10 MP du Galaxy S22, vous apprécierez un rendu de selfie harmonisé. La balance des blancs, l’autofocus, la profondeur et la couleur obtiennent une note correcte. En plus, l’utilisateur pourra profiter du mode portrait avec la caméra selfie. Les smartphones dotés de cette prise en charge demeurent rares.

La caméra selfie possède un objectif à ouverture F/2,2, avec un champ de vision de 80°. Elle offre une bonne plage dynamique, d’un bon autofocus et d’une bonne exposition. Elle possède également la capacité de prendre des vidéos en 4Kà 30/60 i/s et 1080p à 30 i/s. Toutefois, un bruit pourrait vous gêner lors d’une prise de vue.

Xiaomi 12 semblable au 12 Pro

Le Xiaomi 12 Pro et le Xiaomi 12 utilisent exactement la même caméra frontale. Si vous choisissez votre smartphone en raison de sa caméra selfie, le Xiaomi 12 affiche des prix plus abordables. À titre de rappel, les points forts des caméras de la gamme Xiaomi 12 se situent dans les différents réglages matériels spécifiques. Ainsi, ils peuvent effectuer d’excellents selfies.

Les détails techniques se résument au capteur de 32 MP avec 26 mm de largeur et 0,7 µm de pixels. Il dispose d’un HDR et permet des prises panorama, car l’image peut couvrir tout l’écran avec 1080p à 30 ou 60 i/s et 720p à 120 i/s.

Conclusion

De nos jours, les fonctionnalités des caméras selfies influent beaucoup dans le choix d’un smartphone. En effet, cette fonctionnalité s’utilise beaucoup pour immortaliser les moments seuls. Elle sert aussi entre amis, pour figurer au complet dans la photo.