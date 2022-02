Xiaomi 12 Mini : une rumeur sur le design du smartphone

Rate this post

Xiaomi 12 Mini, en plein développement

Xiaomi a franchi le pas en proposant des mini smartphones comme le Xiaomi 12 et 12 X. Les derniers rendus concernant cette gamme suggèrent l’arrivée d’une version mini de l’appareil. Ce dernier pourrait être encore plus petit et serait désigné au nom de Xiaomi 12 Mini.

En décembre dernier, la firme lançait sa série de Xiaomi 12 sur le marché chinois. Cette dernière se compose de Xiaomi 12, 12 Pro et 12 X. Avant le déploiement mondial de ces appareils, l’arrivée d’un petit modèle de la société a fait l’objet des spéculations sur le Net. Les rendus présument qu’une version mini pourrait être également en plein développement. Toutefois, la firme essaie de préserver les détails sur ce nouveau produit.

Selon les rendus de Sam, un pronostiqueur en ligne, la société pourrait développer un mini smartphone de la série Xiaomi 12. Il s’agirait probablement de Xiaomi 12 Mini. Sur Twitter, une image partagée révèle l’arrière du smartphone avec une configuration à triple caméra. Cette dernière s’aligne verticalement. Cette image affiche également un texte Xiaomi 12 mini.

Un nouveau smartphone avec un écran à moins de 6 pouces

Bien qu’il y ait des doutes sur la véracité de ces rendus, le 12 mini pourrait arborer un système de caméra à triple capteur. Les Xiaomi 12 et 12X disposent d’un écran de 6,28 pouces. Il s’agit des plus petits vu sur la série 12. Le modèle Pro de la série adopte un écran large de 6,73 pouces.

La taille du plus petit smartphone de la série 12 s’avère indéterminée, d’après les rumeurs. Avec un écran de moins de 6 pouces, ce smartphone se révèle le plus petit modèle Android récent.

La conception globale apparait comme très différente de la série Xiaomi 12. Ce smartphone devrait être un tout nouveau modèle repensé. La configuration de base demeure même floue. Mais en raison de sa taille, il ne devrait pas être en mesure d’embarquer un processeur phare et une configuration aussi performante que la version standard.

Apple essaie d’esquiver les petits modèles après les difficultés rencontrées avec le dernier iPhone 13 Mini, mais Xiaomi semble vouloir tester le terrain. En effet, les performances de Mi 6 permettent au fabricant chinois d’être plus confiant dans les modèles compacts.

Conclusion

Xiaomi en est aux derniers stades du développement du modèle mini de son récent smartphone haut de gamme. La société aurait finalisé la conception de l’appareil. Nous supposons que l’écran du Xiaomi 12 mini peut être inférieur à 6 pouces. Mais l’authenticité des rendus reste incertaine.