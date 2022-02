OnePlus 10 Pro Extreme Edition : la nouvelle variante avec 512 Go

Rate this post

Le mois dernier, OnePlus a lancé son smartphone phare très attendu, le OnePlus 10 Pro. Durant la présentation, la marque chinoise a uniquement dévoilé deux variantes de couleurs. Il s’agit du noir volcanique et de la forêt d’émeraude. Pourtant, des fuites ont révélé une image d’une variante blanche. Cependant, le constructeur chinois a finalement présenté cette dernière. Il s’agit du OnePlus 10 Pro Extreme Edition.

Le OnePlus 10 Pro Extreme Edition arrive en Chine

Le 21 février 2022, la marque chinoise a publié sur Weibo l’arrivée d’une nouvelle version de cet appareil. En effet, il s’agit de l’Édition extrême, qui sera disponible en Chine. Cette nouvelle variante propose un dos tout blanc en céramique. Le bloc accueillant les capteurs est de couleur noire, ce qui fait rappeler un panda. Elle va disposer d’une capacité de stockage 512 Go. Cela semble une première fois chez la marque.

Ses spécifications

Relativement à la version Pro classique, l’édition extrême propose un design presque semblable. En effet, la grande différence se situe au niveau du coloris et du dos. Pour ce dernier, la marque chinoise a opté pour la céramique de couleur blanche. Ainsi, le smartphone propose un îlot de caméras en noir. Cela lui permet d’arborer un look panda.

À l’exception des 512 Go de stockage internes, les éditions classiques et extrêmes proposent les mêmes spécifications. Ainsi, le Panda White est livré avec 12 Go de RAM. Il dispose un écran AMOLED Quad HD+ de 6,7 pouces affichant un taux de rafraichissement de 120 Hz. Évidemment, le tout fonctionne sous le Soc Snapdragon 8 Gen 1.

Sa date de disponibilité et son prix

Pour le moment, l’Édition extrême reste disponible sur le marché chinois. Après sa publication sur Weibo, la marque a commencé à prendre les précommandes. Vous pouvez passer vos commandes dans la boutique d’Oppo Store, ou depuis les revendeurs en ligne. Les appareils seront expédiés à partir du 1er mars 2021.

En ce qui concerne le prix, la variante Panda se vend à 5 799 yuans, soit 807,80 €. Cela présente environ 69,67 € de plus par rapport à la version 256+12Go.

Conclusion

L’édition spéciale Panda White d’OnePlus 10 semble proposer les mêmes spécifications que les versions classiques. Mais il se différencie en adoptant un thème de panda avec un arrière en céramique blanc et l’îlot noir. Le OnePlus 10 Pro Extreme Edition est disponible en Chine. Toutefois, nous attendons des nouvelles sur son déploiement dans le monde, notamment en France.