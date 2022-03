Rate this post

Xiaomi démarre l’année 2022 du bon pied sur le marché des smartphones. Il y a peu, la marque vient de lancer sa série d’entrée de gamme Redmi Note 11 à l’international. Maintenant, elle poursuit sa course en présentant deux nouveaux appareils au MWC 2022. Il s’agit du modèle Poco M4 pro (4G) et de Poco X4 Pro 5 G. Que peuvent-ils nous offrir au niveau des performances ?

Le Xiaomi Poco X4 Pro 5G

Ce nouveau téléphone arbore un écran AMOLED FHD+ avec 120 Hz de taux de rafraichissement. Le Gorilla Glass 5 de Corning protège cette dalle de 6,67 pouces. Le panneau loge une caméra frontale de 16 MP. Au dos, nous avons un système de photo à triples objectifs. Il embarque donc un capteur principal de 108 MP, avec un ultra grand-angle de 8 MP, et une macro de 2 MP.

Le Snapdragon 695 alimente le smartphone. 6 ou 8 Go de RAM s’associent à ce chipset afin de livrer une bonne performance. Le Poco X4 5 G se dotent d’une capacité allant de 128 à 256 Go. Toutefois, elle se révèle extensible jusqu’à 1 To avec une carte microSD. L’ensemble fonctionne avec l’interface MIUI 13, mais basée sur Android 11.

Une batterie de 5 000 mA h avec une charge de 67 W assure l’alimentation de l’appareil. Ce dernier propose une variété de coloris : le noir, le bleu, et le jaune. Il est d’ores et déjà disponible jusqu’au 7 mars. En fait, le prix diffère selon la configuration. De ce fait, la déclinaison avec 6 +128 Go est vendue à 299 €. Et l’autre version avec 8 +256 Go présente un tarif de 349 €.

La gamme Poco M4 Pro (4G)

Le Poco M4 pro se dote une dalle AMOLED FHD+. Elle affiche un taux de rafraichissement de 90 Hz. Cet écran présente une diagonale de 6,43 pouces. Il arbitre une caméra de 16 MP pour les selfies. Nous trouvons un revêtement Gorilla Glass 3 pour le protéger. À l’arrière, il adopte un bloc photo à trois capteurs de 64 MP, 8 MP, et de 2 MP.

Le smartphone fonctionne avec un processeur Helio G96. Il dispose d’une mémoire vive de 6 et 8 Go. Il possède également une capacité de 128 ou 256 Go de stockage interne. L’extension jusqu’à 1 To reste maintenue. Il propose toujours la surcouche MIUI 13 basée sur Android 11.

L’appareil intègre une batterie de 5 000 mA h, avec un support de charge filaire à 33 W. Il se présente en noir, bleu, et jaune. Il se trouve déjà en vente au prix de 229 € (6+128Go), et 279 € (8+256Go). Cela prendra fin jusqu’au 4 mars 2022, en fonction du stock disponible.

Conclusion

Le Poco M4 pro et Poco X4 5G semble adopter un design presque similaire. Au dos, une mention Poco se trouve sur leur bloc photo rectangulaire. Leurs spécifications se révèlent de bon augure. À travers la gamme Poco, Xiaomi cherche à offrir de solides performances pour un prix attrayant.