Snapdragon Connect : le label qualité de Qualcomm

Le nouveau label de qualité de Qualcomm sur la connectivité se nomme Snapdragon Connect. Cette distinction aidera les consommateurs à repérer les meilleurs produits en termes de connectivité 5G, Wi-Fi et Bluetooth.

Un badge comme gage de qualité

Le label Snapdragon Connect s’apparente à un badge apposé sur un produit connecté. Les appareils estampillés du fameux label garantiraient alors une vitesse de téléchargement et d’envoi très rapides. Le label Snapdragon Connect s’avère disponible pour les smartphones et tablettes. D’autres aspects aussi se trouveront concernés, comme l’informatique, l’audiovisuel, les casques VR, les jeux en ligne ou l’automobile connectée.

Les smartphones avec le Snapdragon 8 Gen 1 et d’un modem X70, X65 et X62 pourront recevoir le label Snapdragon Connect. Les mobiles devront aussi tourner avec au moins le sous-système FastConnect 699 pour le réseau Wi-Fi et Bluetooth. Le FastConnect 7800 se trouve donc inclus dans cette liste. Cette dernière sous-couche de Qualcomm accepte les technologies Wi-Fi de nos jours, Wi-Fi 7 compris, et propose une latence optimisée.

L’intérêt du Snapdragon Connect

Votre smartphone requiert l’usage d’un modem adapté pour garantir une excellente connexion. Qualcomm occupe une position de renom dans ce domaine, grâce à ses processeurs et GPU. En effet, ce fabricant équipe différents combinés haut de gamme. La liste de ses utilisateurs inclut les meilleurs téléphones Android. Qualcomm apporte également des innovations en matière de technologie. Elles s’appliquent au Bluetooth, à la 5G et à l’outil pour connecter votre mobile au Wi-Fi.

Les smartphones avec le label Snapdragon Connect disposeront du réseau 5G, et accepteront le mmWave. Des fonctionnalités comme des filtres ou des amplificateurs se trouveront intégrés. Qualcomm souhaite marquer la notion de qualité et de performance. Le constructeur impose alors, pour le label Snapdragon Connect, la connectivité avec le Wi-Fi 6E et les bandes 160 Hz. Les connexions double bande à 4 flux, permettent une fonction parfaite avec ces meilleurs routeurs.

Les smartphones prendront aussi en charge les connexions double bande à 4 flux pour tourner correctement avec les routeurs WI-FI 6 E. Le Bluetooth 5.1 se trouvera également compris. Qualcomm affirme aussi l’excellent comportement des appareils labellisés Snapdragon Connect dans des conditions difficiles. Citons entre autres la situation dans les transports en commun remplis ou l’éloignement d’une borne WI-FI ou d’antenne 5G.

Conclusion

Qualcomm invite les constructeurs à optimiser davantage leur connectivité et de procéder aux étapes afin de porter le label Snapdragon Connect. Cela profiterait grandement aux utilisateurs lors du choix des produits à acheter. En effet, ils se référeront au label pour s’assurer du gage de qualité.