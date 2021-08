Rate this post

L’annonce de deux déclinaisons du Realme GT

La marque Realme annonce deux autres versions de son modèle GT. Les nouveaux venus ont pour nom le Realme Gt master édition et le Realme Gt explorer édition. Ils présentent tous les deux des caractéristiques similaires à leur grand frère (Realme GT).

Le Realme Gt master édition

Le Realme Gt master édition présentera un écran de 6,43 pouces. Celui-ci embarque une dalle AMOLED FHD+ avec un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Le processeur des deux nouvelles versions reste moins performant par rapport à celui du Realme GT. En effet, le modèle Gt master édition propose un Snapdragon 778 G. Il présente une mémoire vive de 8 Go, avec un stockage de 256 Go. Ces composants soutiennent les performances de l’appareil.

Pour la photographie, vous trouverez trois capteurs dorsaux. L’objectif principal est de 64 MP. Les deux autres sont respectivement de 8 MP et de 2 MP. Le capteur frontal propose un objectif à 32 MP.

Une batterie de 4300 mAh alimente le smartphone. Elle est compatible avec une charge super rapide de 65 W.

Le prix annoncé en Chine est d’environ 315 € pour le modèle 8 Go de RAM + 128 Go de mémoire de stockage, et d’environ 340 € pour celui avec 256 Go de mémoire de stockage.

Le Realme Gt explorer édition

Le Realme Gt explorer édition présente un écran plus grand que l’autre version. Celui-ci affiche un écran d’une taille de 6,55 pouces. La technologie reste les mêmes ensuite.

Le processeur de la version Explore est également plus performant. Vous trouverez un SoC Qualcomme Snapdragon 870, couplé avec une batterie de 4500 mAh. Cette version est donc plus performante que la Master Édition.

L’appareil photo présente trois capteurs dorsaux (50 MP, 16 MP et 2 MP). Le Realme Gt explorer édition aura deux configurations lors de son lancement : un avec 8 Go de RAM + 128 Go de ROM, un autre avec 12 Go de RAM et 256 Go de ROM.

Le premier aura un prix estimé à 380 €, et le second à 420 €. Toutefois, les prix du Realme Gt master édition et du Realme Gt explorer édition restent encore uniquement pour la Chine.

Conclusion

Le constructeur Realme a dévoilé ces deux modèles à l’internationale. Avec leurs designs de valises, ils restent moins performants que le Realme GT. Le marché français reste encore en attente d’une prochaine annonce sur l’arrivée de ces deux produits sur son territoire.