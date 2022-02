Rate this post

Sortie mondiale de Black Shark 4 Pro : le prix enfin connu

Presque un an après son lancement en Chine, voilà maintenant le Black Shark 4 Pro disponible dans le monde entier. Les gamers français pourront désormais accéder à ce nouveau smartphone dédié aux jeux de Xiaomi.

Caractéristiques du Black Shark 4 Pro

Le Black Shark 4 Pro tourne avec le SoC Snapdragon 888, contre 888+ pour la version 4S Pro. La configuration 16 Go de RAM et de 512 Go de capacité de stockage demeure réservée à la Chine. Le marché mondial devra se contenter des 8 Go + 128 Go et du 12 Go + 256 Go. L’appareil fonctionne avec Android 11 et aidé par JOYUI 12.5, une surcouche basée sur MIUI 12.5.

Le smartphone gaming apporte quelques améliorations afin de justifier sa dénomination « Pro ». En effet, il se pare d’un écran AMOLED de 6,67 pouces et supporte le HDR10+ avec une définition Full HD+(2 400 x 1 080 pixels). Son taux de rafraîchissement s’élève à 144 Hz et s’offre un touch sampling de 720 Hz. Notons aussi la possibilité de personnaliser le taux de rafraîchissement à 60 Hz ou 90 Hz. Un poinçon centré en haut de l’écran sert à accueillir la caméra frontale.

Le Black Shark 4 Pro version mondiale dispose d’un atout important. Il suit les pas du modèle chinois, car il s’avère compatible avec la charge rapide filaire de 120 W. En effet, nous remarquons la lenteur de chargement des versions mondiales par rapport à celles chinoises de certains smartphones.

Le prix du smartphone 100 % gaming

Smartphone gaming oblige, la tranche droite reçoit deux gâchettes. Ces derniers s’avèrent bien physiques et peuvent écarter l’ajout d’une manette externe. Enfin, l’appareil se classe premier du classement audio de DXOMAR et contient « encore » une fente pour une prise jack de 3,5 mm.

Xiaomi propose 3 coloris pour la version mondiale de son appareil : Shadow Black, Misty Grey et Cosmos Black. Le prix commence à 580 euros pour la configuration 8 Gb + 128 Gb, et le 12 Gb + 256 Gb à 680 euros. Vous pouvez les trouver directement sur le site officiel ou dans les agences Amazon. Le smartphone se trouve disponible dans les pays et régions suivants :

Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Croatie, République Tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Royaume d’Arabie Saoudite, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, les Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Chypre, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis

Conclusion

À l’opposé des smartphones haut de gamme, nous sentons le Black Shark 4 Pro se concentrer sur le gaming. Cet aspect se traduit par son excellent rapport qualité et prix. Sa fiche technique complète et ses 2 gâchettes à pression ajoutent également du prestige à sa réputation.