Le Realme GT Neo 2 sorti en Chine la semaine dernière

Le 22 septembre dernier, Realme sort le successeur du GT Neo. Le Realme GT Neo 2 respectera l’aspect très voyant des séries GT. En effet, la couleur mise en avant avec ce modèle est le vert flashy.

Une puce haut de gamme pour le modèle

Realme surprend le marché en équipant le GT Neo 2 du processeur haut de gamme de Qualcomm. Il s’agit du Snapdragon 870 5G de 7 nm, avec une fréquence de 3,2 GHz. Cette puce se base sur l’architecture du Snapdragon 865. Elle permet des usages fluides en jeu.

Le Realme GT Neo 2 présente des dimensions de 162,9 x 75,8 x 8,96 mm, avec un poids de 200 grammes. Des mesures pas trop grandes pour les utilisateurs avec de petites mains. Nous aurons une dalle AMOLED FHD+ de 6,62 pouces, avec une fréquence de 120 Hz.

Pour la puissance, il est possible de trouver un modèle avec 6 Go, 8 Go et 12 Go de RAM. Le stockage disponible est de 128 Go ou de 256 Go. Une batterie avec une capacité de 5000 mAh supportera cette configuration. Cette dernière est compatible avec la charge filaire (USB-C) rapide de 65W. De quoi recharger le smartphone rapidement.

L’appareil photo dispose de trois modules : un capteur grand-angle de 64 MP (f/1,8), un ultra grand-angle de 8 MP (119° ; f/ 2,3), et une macro de 2 MP (f/2,4). Le capteur selfie est de 16 MP (f/2,5). L’absence du téléobjectif se fera évidemment ressentir pour les amateurs de photographies.

Un dissipateur de chaleur en diamant

Une des grandes innovations de ce modèle se retrouve dans son système de refroidissement. Realme utilise en effet une pâte thermique avec des particules de diamants pour refroidir le processeur du GT Neo 2.

Cette nouveauté vise à réduire la chaleur du Snapdragon 870 en cas d’utilisation intensive, surtout pour les jeux vidéo. À l’image du SoC Snapdragon 888 équipant le Xperia 1 III, ces puces provoquent une baisse de performance lors des surchauffes.

Avec cette innovation, nous nous attendons à une expérience gaming fluide tout en évitant la hausse de température excessive.

Cependant, le Realme GT Neo 2 reste encore une exclusivité pour le marché chinois. Il est possible de l’obtenir à partir de 2999 yuans (396 euros environ). Les coloris disponibles sont le vert flashy, le noir et le bleu.

Conclusion

En attendant l’annonce du modèle en Europe, nous pensons le Realme GT Neo 2 un smartphone pour les amateurs de jeux vidéo. Il peut également convenir pour les multitâches. Nous déplorons toutefois l’absence de la protection contre la poussière et de l’eau.