Rate this post

Xiaomi Civi : une nouvelle série dans le milieu de gamme

Xiaomi continue sa transformation. Suite à l’abandon de la marque « Mi », le constructeur chinois annonce maintenant l’arrivée d’une nouvelle série de smartphones. Le Xiaomi Civi devrait bientôt se faire entendre.

Une annonce prévue le 27 septembre 2021

Selon les rumeurs, une annonce devrait s’effectuer aujourd’hui le 27 septembre. Le Xiaomi Civi sera présenté officiellement auprès du public. La marque veut orienter ce nouveau smartphone vers la photographie et le design.

Sur les photos aperçues, nous apercevons un aspect soigné. Le dos présente une finition brossée. L’avant affichera des bords fins, équipé d’un écran incurvé.

Cet écran sera un OLED FHD+ de 6,55 pouces, avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Le HDR10+ sera également présent. Le capteur d’empreinte devrait se situer sous la dalle.

Le processeur annoncé serait le Snapdragon 778G de Qualcomm. Cela devrait être supporté avec 8 Go ou 12 Go de RAM, avec 128 Go ou 256 Go de stockage, selon la version. Aucune extension de la mémoire n’est prévue sur le Xiaomi Civi.

Nous aurons probablement une batterie de type Li-Po avec 4500 mAh de capacité. La charge filaire rapide à 55W serait également présente. Cela permet de charger le téléphone à 100 % en moins d’une heure.

Un remplaçant de la série Mi CC ?

La série Mi CC a fait une brève apparition sur le marché. Le Xiaomi Civi serait une nouvelle tentative de la marque. En effet, il cible les mêmes profils que la Mi CC : un smartphone misant sur l’appareil photo, le design et les jeunes.

Le segment ciblé par cette nouvelle série serait le milieu de gamme. Le Xiaomi Civi pourrait donc venir concurrencer le OnePlus Nord 2 sur son terrain. La fiche technique promet en tout cas des performances intéressantes. Le tout est de savoir la version finale annoncée par le constructeur.

Pour l’instant, la dénomination Xiaomi Civi pourrait concerner le marché chinois. Les teasings sur Weibo laissent en effet place à cette hypothèse. Il est donc probable que le Xiaomi Civi adopterait un autre nom sur le marché européen, dans le cas où il débarque sur nos contrées.

Conclusion

En attendant la présentation officielle de cette nouvelle série, il serait préférable de prendre les informations sur des pincettes. Nous savons tous que Xiaomi ambitionne fortement de dominer le marché des smartphones, et dépasser Samsung. La marque pourrait surprendre lors de l’annonce du Xiaomi Civi.