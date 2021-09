Rate this post

Le Redmi 9C NFC à moins de 100 € avec les French Days

Les French Days sont l’occasion de repérer les bonnes affaires. Le Redmi 9C NFC fait partie des bons plans du jour. Ce modèle d’entrée de gamme de Xiaomi passe en ce moment sous la barre des 100 €.

Une occasion de faire une économie

Le Redmi 9C NFC est une variante du Redmi 9, mais avec la puce NFC. Ce modèle partage les fiches techniques du Redmi A9. Il s’agit d’une entrée de gamme basique de la marque chinoise.

Le prix initial du modèle était aux environs de 129 € en boutique. Un prix normal pour la catégorie du smartphone. Le véritable argument de ce modèle réside sur son autonomie. En effet, la batterie a une capacité de 5000 mAh. Elle permet de jouer pendant 10 heures, ou écouter de la musique sans interruption pendant plus de 160 heures.

Le design figure également parmi les atouts de l’appareil. Pour un modèle d’entrée de gamme, le Redmi 9C NFC présente un taux d’occupation de 81 % grâce aux bordures fines. L’écran est une dalle de 6,53 pouces. Il s’agit d’un écran LCD HD+ performante à 60 Hz.

Côté performances, la version avec 2 Go de RAM et 32 Go de stockage est celle en promotion. Des caractéristiques basiques, mais normales pour sa catégorie. Cela vaut également pour l’appareil photo. Le Redmi 9C NFC dispose de deux modules (13 MP et 2 MP macro).

À moins de 100 € sur Cdiscount, mais aussi

La fiche technique correspond évidemment à une entrée de gamme. Le prix affiché pour ce modèle est de 129 €. Actuellement, il est possible de le trouver à moins de 100 € sur Cdiscount, mais aussi sur le site officiel de la marque. Pour les French Days, vous avez encore jusqu’au 28 septembre pour effectuer votre achat.

Redmi 9C NFC à moins de 100 euros sur Cdiscount

Parmi les autres arguments du smartphone, nous pouvons citer quelques exemples :

Le modèle est un appareil pouvant recevoir deux cartes SIM.

La dénomination Redmi 9C NFC provient de la présence de la puce NFC .

provient de la présence de la puce . Les modules de l’appareil photo sont modestes, mais sont avec IA.

La caméra permet un enregistrement vidéo de 1080p à 60 images par seconde.

Conclusion

Le Redmi 9C NFC reste un bon appareil pour la catégorie d’entrée de gamme. Il dispose de bons arguments pour convaincre, et reste pratique. Il reste un appareil léger avec une excellente autonomie ne conviendra pas toutefois aux grosses tâches.