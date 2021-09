Rate this post

Le Fairphone 4 bientôt de retour

La société Fairphone compte bien sur un quatrième modèle de smartphone. La marque compte toujours garder son étiquette d’entreprise responsable. Elle propose donc un smartphone complètement réparable ou démontable.

Une remise à niveau pour plaire

Le prochain Fairphone serait également un smartphone éco responsable, comme ses prédécesseurs. Le premier changement concerne le design de l’appareil. En effet, la marque néerlandaise veut remettre à jour son produit pour se rapprocher des normes actuelles.

Parmi les modifications observées, le cadre en métal contribuera à renforcer la durabilité et l’ergonomie de la prise en main. Le cadre en plastique des modèles précédents passe donc aux oubliettes.

En tournant le Fairphone, le dos amovible se fait remarquer. Cette partie gardera le plastique. L’objectif est d’augmenter la durabilité de la coque contre les chocs, et de faciliter le démontage. Cela laisse également présager la présence d’une batterie remplaçable.

Le port jack sera toutefois absent sur cette nouvelle apparence. Le capteur d’empreinte se retrouve sur le côté droit de l’appareil. Un emplacement plutôt intéressant pour les utilisateurs.

Le constructeur aurait également amélioré la photographie avec le Fairphone 4. Les rumeurs laissent entendre sur un capteur de 48 MP avec stabilisateur optique. Cela reste toutefois à confirmer. Le modèle embarquerait en tout 3 capteurs.

Le Fairphone 4 serait également compatible avec le réseau 5G. Le SoC Snapdragon 750G équiperait le modèle. Il s’agira donc du premier Fairphone 5 G. Deux versions devraient être sur le marché : un modèle avec 128 Go de stockage, et 256 Go. Le RAM annoncé serait de 6 Go.

La date de sortie et le prix

Le constructeur néerlandais devrait effectuer une annonce ce 30 septembre 2021. Cela permettrait d’affirmer tous les détails concernant le prochain Fairphone 4. Nous verrons entre autres si l’écran sera bel et bien une dalle LCD FHD de 6,3 pouces.

L’autonomie et la capacité de la batterie restent également à connaitre. Les détails comme la capacité de charge intéressent le public. La marque continuera évidemment de maintenir sa politique avec un smartphone équitable et responsable. Toutes les caractéristiques éco responsable de l’appareil servira d’arguments de ventes.

Ainsi, un smartphone réparable même pour un débutant pourrait plaire à beaucoup de monde. Le prix débuterait à partir de 600 €, avec la possibilité de choisir entre le vert et le gris. Mais là encore, il faudrait attendre une confirmation.

Conclusion

Sur les caractéristiques annoncées, Fairphone aurait fait d’énormes progrès. La marque semblerait équiper son smartphone comme la plupart des milieux de gamme actuels. La présentation officielle demain nous le confirmera.