Xperia : Sony dévoilera la prochaine génération le 11 mai 2022

Sony procèdera au lancement des prochains modèles de smartphone Xperia le 11 mai. L’événement se tiendra en ligne. La firme nous révèlera les caractéristiques et les spécifications de ses nouveaux produits.

Les Sony Xperia attendus le 11 mai 2022

Sony présentera sa nouvelle gamme de téléphones Xperia. L’entreprise prévoit d’organiser un événement le 11 mai pour y lancer ses prochains produits. Vous pourrez directement y assister, car il se déroulera en ligne. Le rendez-vous sur YouTube débutera à 21 h CET. Cela correspond à 16 h au Japon, à 15 h HNE et à midi PST.

Cette information provient d’un tweet de Sony Xperia. L’annonce affiche ainsi l’image et l’heure de l’événement. La vidéo nous dévoile principalement un Xperia 1 IV (mark four). Une révélation de Sony parle également de la sortie d’autres nouveaux produits. Les smartphones Xperia 5 et 10 pourraient probablement s’inviter au lancement.

Les fuites sur divers modèles

Les rendus basés sur la Conception Assistée par Ordinateur (CAO) aurait dévoilé un smartphone semblable au Xperia 1 III. La logique nous incite à parier sur le Xperia 1 IV. Sony reste fidèle à ses caractéristiques propres de conception. Malgré les cadres supérieur et inférieur du smartphone épais, les trous de caméra d’affichage et les encoches restent inexistants. Les concurrents optent pourtant pour ces reliefs, même avec des châssis plus fins. Les lunettes gardent cependant leur aspect fin.

Un lecteur d’empreintes digitales latéral sur le téléphone joue aussi le rôle de clé d’alimentation ou de verrouillage. Pour gérer le volume du mobile, vous pouvez utiliser les boutons sur le côté droit. Ils se trouvent au-dessus de la touche pour verrouiller l’appareil.

Sony utiliserait le format d’affichage 21:9 pour ce nouveau mobile. Nous aurons probablement aussi le Gorilla Glass Victus comme protection du dos et de la face avant. Quant aux caméras à l’arrière, nous avons trois capteurs. Les rumeurs affirment en effet la présence d’une caméra principale de 48 MP. Un ultra large de 50 MP et un téléobjectif de 48 MP complèteraient l’îlot. Un quatrième objectif pourrait également s’incruster au dos.

Les résultats de la CAO omettent de parler d’un capteur périscope à l’arrière qui pourrait constituer le quatrième capteur. Les caractéristiques du téléphone proposent 16 Go de RAM cachés sous un écran de 6,5 pouces à 120 Hz. Le smartphone fonctionnerait grâce à une batterie de 5 000 mAh. Cette dernière serait compatible avec une charge de 45 W.

Le Xperia 5 IV, très attendu, tournerait probablement avec SoC Snapdragon 8 Gen 1 avec le processus de gravure par TSMC. Son écran utiliserait un OLED de 6,1 pouces et embarquerait trois caméras au dos.

Conclusion

Sony montrera ses nouveaux produits lors d’un événement en ligne le 11 mai prochain. Le Xperia 1 IV et le Xperia 5 IV demeurent les téléphones espérés au rendez-vous. Les rumeurs nous avancent légèrement sur les configurations probables des smartphones à venir.