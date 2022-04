Android 13 : pour une meilleure gestion de mémoire

Rate this post

L’implication de Google pour améliorer son système d’exploitation mobile, l’Android 13, s’affiche avec la fixation de plusieurs principes d’applications. Des améliorations sont appliquées pour une meilleure performance des smartphones. Cette fois, Android 13 déciderait de revoir la gestion de la mémoire avec les mises à jour.

Les nouvelles améliorations du système Android 13

Comparée à la dernière version d’Android 13, la nouvelle mouture offrirait une performance supérieure. Le logiciel apporte une efficacité optimisée des fonctions installées sur l’appareil. Il arrive en effet d’expérimenter un moment de bug sur les applications. Le système gelait sur place et tuait le programme en cours. Cette fois, il semblerait que Google ait trouvé une réponse à ce problème récurrent, mais cela concernerait uniquement quelques poignées de smartphone supportant Android 13.

L’une des nouveautés constatées des plus appréciables se porte sur la capacité de gestion du mémoire. Les journalistes de XDA Developpers ont aperçu quelques modifications visant à la mise en place d’une politique de MGLRU « Multi-Generational Least Récemment Utilisé » sur Android 13. L’implantation de cette politique possède un avantage en proposant des niveaux supplémentaires de services appelés « génération ». Le système actuel exploite seulement deux listes de services « actifs » et « inactifs ». En résumé, Android fera disparaitre les anciennes pages de la génération, et choisira plus intelligemment les applications à tuer en vue de rendre meilleure l’intégralité des performances.

Un avenir prometteur pour Android

Pour vérifier les améliorations des fonctionnalités, des tests sont effectués et ceux-ci paraissent prometteurs. Ces expériences participent à la réduction de consommation du processeur kswapd (K-Series Sawp). Pour rappel, ce dernier gère la mémoire virtuelle de l’appareil. Cela reste une méthode originale pour tout type de smartphone, même de bon marché.

Les utilisateurs de Google Pixel restent les seuls à avoir eu un petit avant-goût du nouveau logiciel ainsi que quelques appareils. Les analystes constatent également une amélioration constante de la performance du mémoire.

Les développeurs s’engagent vers une bonne amélioration de la gestion de la mémoire vis-à-vis des applications en arrière-plan. Au cours d’une étude concernant les changements à réaliser, MGLRU lance un moyen de ciblage des appareils abordable. Les changements seront donc plus remarquables sur les smartphones disposant de peu de RAM.

Son objectif se tourne vers l’optimisation des fonctionnalités de l’appareil. La version offre un avenir assez prometteur pour certains mobiles. Cela dit, l’achat d’un mobile compatible avec Android 13 se trouve indispensable pour pouvoir essayer ces optimisations. Plusieurs améliorations et personnalisations intéressantes vont aussi apparaitre sur la version Android 13.

Conclusion

Même si l’appareil détient une certaine quantité de RAM, n’oublions pas d’effectuer constamment des mises à jour. Ces derniers demeurent nécessaires pour le bon fonctionnement de l’appareil. L’annonce de la prochaine version Android 13 est préalablement prononcée ce printemps.