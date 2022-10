Tango : peut-on faire confiance à cet opérateur mobile ?

Rate this post

Tango est un opérateur mobile du Luxembourg et qui propose des services de télécommunication ainsi que des offres TV. Tango s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux petites entreprises. Que vaut cet opérateur mobile qui est devenu une référence en territoire luxembourgeois ?

Tango : un opérateur mobile d’expérience

Lancé en 1998 au Luxembourg, l’opérateur mobile Tango jouit d’une grande expérience dans le secteur de la télécommunication. Dès 2001, Tango devient l’opérateur mobile numéro 1 au Luxembourg. Au fil des ans, l’opérateur a diversifié ses services en proposant des forfaits mobiles sans smartphone, mais aussi des offres internet via la Fibre optique ou internet mobile, le tout à des prix très compétitifs. Tango s’est bâti une réputation d’opérateur orienté client, en proposant des offres et des services répondants clairement aux attentes de ses abonnés.

Un large catalogue d’offres

Que ce soit au niveau des forfaits mobiles, internet ou TV, Tango mise sur un catalogue d’offres bien rempli afin de satisfaire les besoins des consommateurs, et ce, quel que soit leur budget. Pour ce qui est des forfaits mobiles (appel + SMS + internet), Tango propose notamment 13 offres différentes aux particuliers, dont voici quelques exemples :

K.O : il s’agit d’une offre standard sans abonnement. Les données mobiles, les appels et les SMS sont facturés à l’unité (0.23€/Mo ; 0.12€/min ; 0.09€/SMS). K.O Smart : pour 5€ par mois, vous disposez de 1Go, de 100 min d’appel et de 100 SMS. Smart LU : pour 10€ par mois, vous disposez de 5Go, d’appels facturés 0.22€/min, 0.05€/SMS. Infinity Watch : pour 30€ par mois, vous avez 15Go d’internet, 50h d’appel et 3000 SMS. Smart Unlimited Max : pour 80€ par mois, vous disposez de 100Go d’internet, d’appels et de SMS illimités.

Si vous souhaitez profiter d’un abonnement internet mobile uniquement, voici ce que vous propose Tango :

Internet Mobile LU XL à 19.99€ par mois : vous disposez ici d’un volume de data de 15 Go par mois en 3G/4G/5G. Internet Mobile LU XXL à 24.99€ par mois : vous disposez ici d’un volume de date de 30 Go par mois en 3G/4G/5G.

Les avantages Tango

L’un des points forts de Tango est la variété d’offres que l’opérateur mobile met à disposition des consommateurs. On apprécie également la possibilité de bénéficier d’appels et de données internet bonus en Europe, mais aussi aux États-Unis et au Canada. Enfin, Tango propose régulièrement des offres promotionnelles qui sauront séduire les férus de bons plans.

D’autres offres TV et box internet à découvrir

Tango propose en parallèle de ses forfaits mobiles et internet mobiles des offres d’accès internet via la Fibre, ainsi que différents forfaits TV. À cela vient s’ajouter un vaste catalogue de smartphones et de téléphones mobiles que vous pourrez vous offrir avec des abonnements Tango inclus : iPhone 14 Pro Max, Samsung Galaxy A04s, Doro 8050, Samsung Galaxy Xcover 5, etc. Pour oplus de détails, il est préférable de se rendre en boutique téléphonie mobile Tango.

Tango est un très bon choix si vous avez des envies d’ailleurs pour ce qui est de vos forfaits mobiles et internet. Proposant des prix très compétitifs ainsi que des services complets, Tango a clairement sa place sur le marché des forfaits mobiles en Europe.