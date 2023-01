Produit reconditionné : peut-on leur faire confiance ?

Rate this post

Sur les plateformes de vente en ligne comme en magasin, de plus en plus de produits reconditionnés sont proposés aux consommateurs. Le succès de ces produits vient de deux facteurs : leurs prix nettement avantageux par rapport aux mêmes produits neufs, et l’esprit écologique qui fait que l’on redonne une seconde vie à un appareil. Depuis, on retrouve absolument de tous dans les rayons « Reconditionné » des magasins : smartphone, appareil électroménager, ordinateur, trottinette électrique, etc. Est-il réellement avantageux de se tourner vers le reconditionné ? Qu’en est-il de la fiabilité des produits reconditionnés ?

Le reconditionnement : de quoi parle-t-on ?

Les produits reconditionnés sont une catégorie à part de produit qui est remis sur le circuit de vente. Un produit de seconde main ? Oui, mais pas que. En effet, les produits d’occasion sont vendus en l’état par leur propriétaire ou sur les boutiques spécialisées. En revanche, les produits reconditionnés sont remis sur le circuit de vente uniquement après avoir subi une batterie de tests, d’entretien et de réparation. En somme, les produits reconditionnés sont des produits qui ont été utilisés, qui ont été retournés auprès d’un magasin ou du fabricant (ou collectés auprès de points de récupération), pour ensuite être remis à neuf. Sans surprise, les produits phares dans la catégorie des appareils reconditionnés sont les smartphones, les appareils électroménagers ou encore les produits informatiques.

Où trouver les meilleurs produits reconditionnés ?

Ici aussi, pas de surprise, car c’est souvent auprès des fabricants eux-mêmes que l’on retrouve les meilleurs produits reconditionnés : Apple, Samsung, Oppo, Dyson, Asus ROG, etc. Il existe cependant plusieurs sites qui proposent actuellement des produits reconditionnés. Backmarket, Rebuy ou encore Smaaart.fr qui est le spécialiste du produit reconditionné en France sont des références en matière de vente de produits reconditionnés. Enfin, les grandes enseignes de distribution, les boutiques en ligne et la majorité des leaders de l’e-commerce proposent eux aussi une sélection de produits reconditionnés.

Les avantages d’acheter un produit reconditionné

Le premier avantage d’un produit reconditionné est sans aucun doute son prix. Une fois remis sur le circuit de vente, un produit reconditionné est très souvent proposé à un prix pouvant aller jusqu’à 70% moins cher par rapport au même produit neuf. C’est le principal argument qui fait mouche auprès des consommateurs. C’est ainsi que l’on retrouve des laptops, les dernières consoles de jeu vidéo ou encore les tout derniers modèles de smartphones disponibles quasiment à moitié prix grâce au reconditionnement. L’autre avantage, c’est la garantie fabricant. Ce Graal est toutefois réservé aux produits qui sont généralement retournés auprès de leurs fabricants dans les délais inclus dans les garanties à l’achat du produit neuf. De leur côté, les distributeurs et les sites spécialisés dans les produits reconditionnés peuvent eux aussi proposer leurs propres garanties.

Peut-on faire confiance aux produits reconditionnés ?

En conclusion, un produit reconditionné est un appareil de seconde main retourné et remis à neuf par des professionnels. Une fois sur le marché, les produits reconditionnés sont estampillés d’un grade permettant aux consommateurs de connaître l’état global de chaque appareil après reconditionnement. Peut-on donc faire confiance aux produits reconditionnés ? La réponse est oui. Si votre budget le permet, privilégiez les produits reconditionnés avec le grade A+, preuve qu’il s’agit bien d’un produit retourné et quasi neuf.