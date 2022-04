Rate this post

Vivo veut prendre sa part sur le marché des smartphones pliables. Elle présentera ainsi le Vivo X Fold le 11 avril prochain. Cependant, nous ne sommes plus obligés d’attendre le grand jour pour découvrir le design et les données techniques. Des fuites et rumeurs ont fait surface dernièrement. En plus de cela, la marque vient de publier un teaser vidéo laissant voir son produit sous tous les angles.

Une configuration quad-cam codéveloppée avec Zeiss

Ce clip promotionnel de 30 secondes tire son origine du réseau social Weibo, que GSMArena a par la suite partagé. L’animation débute en montrant le dos de l’appareil plié. Celui-ci semble abriter un système photo circulaire à quatre caméras. Pour offrir de meilleurs clichés, Zeiss et le constructeur chinois ont collaboré ensemble.

Le reste du panneau arrière bénéficie d’un revêtement en cuir élégant avec la marque Vivo. La vidéo teaser fournit un aperçu du téléphone ouvert, mais hélas, il n’y a rien à voir. Le fond d’écran, la luminosité, et les effets camouflent parfaitement le pli central de l’appareil et les découpes du module photo.

Visiblement, le Vivo X Fold représente un smartphone pliable avec des caractéristiques imposantes. En effet, il marche avec le processeur Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Celui-ci s’associerait à une mémoire vive de 12 Go. Il possèderait au moins 256 Go de stockage interne.

Lancé au côté de la tablette Vivo Pad

D’après les rumeurs, la firme utiliserait une dalle OLED de 6,53 pouces avec une résolution FHD+ à l’intérieur. Elle opterait pour un panneau AMOLED E5 LTPO de 8 pouces à l’extérieur. Les deux seraient rafraichis à 120 Hz.

Par la même occasion, le fabricant chinois a présenté sa première tablette surnommée Vivo Pad. Les côtés et l’arrière de l’appareil paraissent plats en copiant le modèle Samsung Galaxy Tab S8+. Concernant les photos, il abriterait une caméra frontale pour les selfies. Au dos, nous aurions deux capteurs. Elle proposerait également quatre haut-parleurs et des repères visuels de l’interface OriginOS Ocean.

Le Vivo Pad pourrait faire ses débuts lors de l’événement du lancement du Vivo X Fold. Toutefois, cela reste une supposition.

Conclusion

Selon les précédents rapports, il pourrait y avoir un autre smartphone doté d’un grand écran de 7 pouces. Il s’agit du Vivo X Note, qui embarquerait le Snapdragon 8 Gen 1. Il aurait jusqu’à 12 Go de RAM et de 512 Go de mémoire interne. Cependant, nous attendons avec impatience l’annonce officielle. Elle aura lieu au début du mois d’avril.