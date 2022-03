Vivo X Fold : sa date de lancement est officialisée

Rate this post

Les smartphones pliables n’ont toujours pas convaincu les passionnés de la technologie. Malgré cela, certaines grandes marques tentent l’expérience. Après Samsung, Huawei et Oppo, Vivo se lance aussi dans la course en développant son premier téléphone pliant. Il s’agit en fait du Vivo X Fold qui vient tout juste d’être confirmé, la semaine dernière.

L’annonce aura lieu ce 11 avril 2022, aux côtés de deux autres appareils

Le constructeur chinois se prépare à montrer ses produits phares en Chine au mois d’avril. Ainsi, nous retrouvons le Vivo X Fold teasé depuis certains jours déjà. Cependant, il s’avère le plus officiel à présent, car il a une date de sortie confirmée. Il fera donc ses débuts ce 11 avril 2022. Comme l’Oppo Find N et le Galaxy Z Fold 3, il affichera un grand écran à l’intérieur. Quant à l’extérieur, un panneau secondaire équiperait le nouveau téléphone pliable de Vivo.

Le pli vers l’intérieur est loin d’être surprenant vu que tous les concurrents choisissent ces mêmes facteurs. Cependant, seule la firme Huawei avec son Mate X a osé l’innovation en proposant une charnière tournée vers l’extérieur.

L’événement dans deux semaines consiste également à présenter le smartphone X Note et une tablette Vivo Pad. Le premier pourrait adopter un écran large de 7 pouces, et une batterie géante. Le second disposerait d’une configuration à double capteur au dos. Toutefois, l’annonce nous en dira plus concernant ces flagships.

Une fiche technique plutôt attrayante

Le constructeur a révélé certains points essentiels de son X Fold dans une courte vidéo. Au passage, cette dernière confirme qu’il s’agit bien d’un smartphone pliable. Les couleurs très vives montrées font voir qu’un écran OLED serait sans doute utilisé sur ce téléphone. D’ailleurs, certaines rumeurs portent sur une telle technologie.

Côtés puissances, cet appareil de Vivo fonctionne avec la puce Snapdragon 8 Gen 1. 12 Go de RAM s’associerait à ce processeur dernier cri de Qualcomm afin de livrer de belles performances. Vous bénéficieriez de 256 Go pour stocker toutes vos données personnelles.

En outre, le Vivo X Fold adopte un nom de code « Butterfly » ou « papillon ». Il embarquerait une batterie de 4 600 mAh, supportant une solution de charge rapide 80W, et une charge sans fil de 50 W. Le téléphone proposerait une épaisseur de 12,56 mm étant fermé. Il s’avère donc plus fin que le Galaxy Z Fold 3 de Samsung atteignant 14,4 mm une fois déplié.

Conclusion

Mise à part sa date d’officialisation, certains détails du X Fold demeurent vagues. La marque nous donne rendez-vous le 11 avril pour montrer davantage son tout nouveau smartphone pliant. Toutefois, ce dernier a l’air prometteur, mais il reste une exclusivité chinoise pour le moment.