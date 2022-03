Rate this post

La technologie tend à uniformiser tous les accessoires, pour pouvoir les interchanger entre appareils, si nécessaire. Toutefois, différentes firmes préfèrent garder leur originalité avec un écosystème exclusif, en dépit des aspects pratiques. Dans le lot, une Apple Watch pourrait-elle fonctionner avec un smartphone Android ?

Une Apple Watch compatible avec Android ?

L’un des objectifs d’Apple consiste à inciter ses clients à utiliser exclusivement sa marque pour tous les produits. Ainsi, le fabricant élabore différents stratagèmes de manière à ce qu’en général, tous ses appareils s’interconnectent entre eux. Cela dit, Apple exclut l’usage de ses accessoires avec d’autres systèmes. De ce fait, l’Apple Watch restera donc compatible avec les iPhone uniquement. De plus, le constructeur prévoit de garder sa stratégie de production pour longtemps encore.

En effet, la firme ferme toute possibilité de partenariat avec d’autres marques. Il dissuade même les avis non sollicités avec une mention particulière, dans son site web officiel. Toutefois, l’Apple Watch peut s’utiliser momentanément de façon indépendante. Mais cette alternative s’avère très énergivore. Elle vous laisse néanmoins l’occasion de vous décharger provisoirement de votre iPhone, si vous possédez un appareil Android.

L’Apple Watch LTE correspond à la version la plus appropriée pour cet usage, car elle offre diverses fonctionnalités pratiques.

Astuce pour profiter de l’Apple Watch sans iPhone

Une manière existe afin de lier les communications de votre appareil Android à l’Apple Watch. Cependant, cette alternative viserait uniquement à vous éviter de vous déplacer avec 2 mobiles. En effet, vous devrez quand même posséder un iPhone, pour pouvoir activer les appels sur votre téléphone Android. Pour procéder à la configuration, vous aurez, comme avec tous les accessoires électroniques, à coupler votre montre à votre iPhone.

Ensuite, vous aurez à lancer un appel vers votre numéro enregistré, pour vérifier la bonne marche de votre carte SIM. Puis, votre iPhone devra basculer en mode Avion. Vous devriez aussi vous assurer que le réseau reste connecté. Enfin, vous pouvez éteindre votre Apple Watch. L’étape suivante consiste à retirer votre carte SIM de votre appareil Apple. Vous placerez votre puce dans votre smartphone Android.

Une fois que vous rallumez votre smartwatch, cette dernière se trouve encore liée au numéro de la carte SIM. Vous pouvez ainsi communiquer à partir de votre montre et vous servir de diverses commandes vocales. Les fonctionnalités restent toutefois restreintes, en raison de l’exclusivité d’Apple. Vous ne pourrez ainsi pas utiliser la synchronisation des données. Les applications propres de la marque ne fonctionneront pas non plus.

Conclusion

L’utilisation d’une Apple Watch se trouve optimisée, seulement quand elle se trouve couplée avec un iPhone. Si vous préférez garder votre appareil Android, l’achat d’une smartwatch dédiée à Android représente la meilleure alternative. D’ailleurs, plusieurs modèles intéressants existent sur le marché.