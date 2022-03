Rate this post

Depuis 2019, Samsung utilisait la marque « Z » afin de désigner tous ses produits pliables. Maintenant, en 2022, cette lettre prend un autre sens moins glorieux. De ce fait, Samsung y renonce à cause de l’association du « Z » avec l’agression militaire de la Russie en Ukraine.

La marque « Z » absente en Europe de l’Est

Dans des parties de l’Europe de l’Est, Samsung change de stratégie de vente. Repéré par le leaker indien Ishan Agarwal via XDA, le fabricant propose maintenant ses mobiles pliables sans la marque « Z ». Cela se voit sur les sites web de Samsung en Lettonie et en Estonie. Jusqu’ici, les smartphones pliables se vendent toujours avec la lettre « Z » aux États-Unis ou l’Amérique latine. Samsung gardait également le nom original de ces appareils sur le site web ukrainien et russe.

Nous restons encore dans le flou à propos du retrait ou non, de la marque « Z » dans ces pays. D’autres régions d’Europe pourraient aussi suivre l’exemple estonien et letton. En effet, cette dernière lettre de l’alphabet devient un symbole litigieux. Samsung ne demeure pas la seule marque à bannir le caractère « Z », en relation avec la guerre russo-ukrainienne. D’autres entreprises lui emboitaient le pas, comme la compagnie d’assurance Zurich.

Les raisons de cette décision

Samsung ne sort aucune communication à propos de cette modification. Même sans annonce officielle, il s’avère aisé de constater la corrélation entre cette décision et le contexte géopolitique dans cette région. Si vous vous demandez encore le rapport avec la lettre « Z », elle estampille les unités militaires russes pendant l’invasion. Cela servait probablement à aider les troupes russes à se différencier des unités ukrainiennes. Ces dernières étant souvent équipées de matériels russes aussi.

En somme, cette lettre devient une figure de campagne pour les partisans de l’invasion. Le pouvoir central lui-même et les partisans russes l’adoptent. La firme coréenne adhère à l’idée de se retirer du marché russe en réponse à l’invasion. Samsung trouve rationnel de s’écarter des marques en relation avec des pensées pro-incursion.

À plus forte raison, Samsung insiste pour montrer ce changement. D’après toujours Ishan Agarwal, le constructeur commençait déjà l’impression de nouveaux cartons de vente au détail. Cela concernerait le Galaxy Fold 3 et le Galaxy Flip 3. Le géant coréen devrait encore lancer de nouveaux appareils pour cette année. Par ailleurs, elle pourra bannir la marque « Z » avant même la sortie.

Conclusion

La cause ukrainienne pousse Samsung à retirer la lettre « Z » de ses mobiles pliables. Cependant, cela arrangerait aussi, si elle la supprimait de façon permanente. En effet, le choix des consommateurs se trouverait facilité avec simplement l’appellation Fold, Flip, ou Flex…