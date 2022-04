Black Shark 5 : officialisation de la série gaming de Xiaomi

Rate this post

Black Shark vient de rendre officielle sa nouvelle gamme d’appareils dédiés aux jeux. Les Black Shark 5, 5 RS et 5 Pro se présentent comme de véritables arsenaux avec leurs composants. En effet, ces smartphones possèdent la capacité d’exécuter les jeux les plus exigeants.

Une surface de refroidissement record

Le Black Shark 5 disposera du Snapdragon 870, le 5 RS avec le Snapdragon 888. Quant au Black Shark 5 Pro, il embarquera le Snapdragon 8 Gen 1. Le 5 Pro proposerait jusqu’à 16 Go/512 Go. Le reste de la fratrie se contentera de 12 Go/256 Go. Les 3 modèles possèdent les mêmes écrans de 6,67 pouces, la même résolution FHD+ et l’excellent taux de rafraîchissement de 144 Hz. Par contre, le 5 Pro se démarque avec sa compatibilité avec le HDR+ et sa gamme de couleurs.

La puissance de la batterie du 5 RS atteindrait 4 500 mAh, contre 4650 mAh pour le Black Shark 5 et le 5 Pro. Tous les 3 smartphones s’avèrent compatibles avec le chargeur Gan de 120 W, capable de charger complètement l’appareil en 15 petites minutes. Ce temps de charge demeure important, vu l’orientation gaming de la gamme Black Shark. Le 5 Pro embarquera dans son dos des capteurs 108 MP + 13 MP + 5 MP. En revanche, le Black Shark 5 et le 5 RS se contenteront d’une configuration 64 MP + 13 MP + 5 MP.

Les smartphones proposent un innovant système de dissipation thermique à double chambre à vapeur. L’aire totale de ces dernières atteint 5320 mm2. Cette technologie détient le record de la plus grande surface de refroidissement liquide dans le milieu de la téléphonie mobile. La conductivité thermique se trouverait améliorée d’au moins 50 % et le flux de température à plus de 30 %. Combiné avec le Snapdragon 8 Gen 1, cela permet à 5 Pro de recevoir 1 129 716 points dans les tests AnTuTu.

Les prix et les accessoires disponibles

Xiaomi propose aussi des accessoires en phase avec cette génération Black Shark 5. Les écouteurs Black Shark Wireless permettent une annulation active du bruit, avec une réduction de 40 dB. Son temps de charge de 15 minutes pour 3 heures d’utilisation s’ajoute à sa bonne autonomie de 30 heures. Le produit jouit de la norme IPX4 et équipé d’une technologie de détection d’usure. Sa latence de 85 ms demeure son seul bémol. Le Black Shark Wireless atteint 64 euros.

Blackshark lance aussi une paire de chargeurs dotés de la technologie Gan. Ces derniers développent une puissance de 30 W et de 120 W. Le petit chargeur peut s’acheter au tarif de 10 euros et le 120 W à 42 euros. Enfin, l’équipementier publie également un boîtier thermoconducteur et un ventilateur de refroidissement amovible. Ces accessoires coûtent respectivement 13 euros et 31 euros. Avec ces équipements, le smartphone disposerait d’un refroidissement supplémentaire.

Pour le moment, les 3 modèles s’avèrent uniquement disponibles en Chine, à compter du 2 avril 2022. Le déploiement mondial devrait se faire à une date ultérieure. Le Black Shark 5 et le RS affichent respectivement 380 euros et 465 euros. Quant au Black Shark 5 Pro, le prix monte à 600 euros. Les Black Shark 5 et Black Shark Pro jouiront de JOYUI 13, l’ultime version d’interface. En parallèle, le Black Shark 5 RS se contenterait de JOYUI 12.8, une version légèrement plus vieille.

Conclusion

Smartphone gaming oblige, les trois appareils accueilleront la technologie Magnetic Lift Shoulder 2.0. Cela s’apparente à des boutons latéraux à déclenchement magnétique, à utiliser pendant les sessions de jeu.