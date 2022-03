Rate this post

La firme chinoise a annoncé la date de lancement de ses premiers produits pliables et tablettes. Dans une affiche publiée sur Weibo, nous retrouvons les configurations des trois appareils. Il s’agit du smartphone pliable Vivo X Fold, du téléphone phare premium Vivo X Note et de la tablette Vivo Pad.

Des spéculations sur les caractéristiques techniques du premier téléphone pliable de Vivo

D’après le court teaser sur Weibo, le Vivo X Fold s’ouvrira comme un livre. Pour les connaisseurs, ce design est similaire à celui du Samsung Galaxy Z Fold. En outre, il pourrait y avoir le développement de nouvelles technologies et fonctionnalités de l’écran pliant.

Ainsi, l’expertise de ZEISS entrera en jeu pour les caméras du smartphone qui devraient être assez performantes. Concernant l’affichage, l’écran de 8 pouces avec un verre UTG aurait un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Par rapport à la puissance, le X Fold serait équipé de la puce Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Sa batterie aurait une capacité de 4600 mAh. Apparemment, ce smartphone fonctionnerait sous Android 12.

Selon la fuite, l’utilisateur du téléphone pourrait bénéficier du RAM de 12 Go avec une capacité de stockage de 256 Go ou 512 Go. De même, les couleurs varient. Vous pourriez choisir entre l’orange, le bleu et le cramoisi.

Les configurations des autres produits haut de gamme attendus à l’événement de lancement

La société lancerait également sa première tablette : le Vivo Pad. Les images divulguées montrent un appareil élégant muni de support de stylet et d’une double caméra à l’arrière. Les propositions de couleurs pour ce produit sont le gris et le bleu.

Techniquement, un SoC Snapdragon 870 alimenterait la tablette. Côté affichage, le Vivo Pad disposerait d’un écran LCD à 120 Hz. Au niveau des configurations, sa RAM de 8 Go peut être accompagnée d’une capacité de stockage de 128 Go ou de 256 Go.

Outre ces produits, le smartphone premium Vivo X Note arriverait dans les couleurs noir, gris et bleu. De plus, les configurations possibles pour respectivement le RAM et le stockage sont : 8 Go et 256 Go, 12 Go et 256 Go, ou 12 Go et 512 Go.

Conclusion

Apparemment, Vivo innove avec ses nouveaux flagships attendus en avril. Pour l’instant, les rumeurs vont bon train, mais nous saurons bientôt tout sur le X Fold, le X Note et le Vivo Pad. Avec ces informations teasées sur le design et les configurations, vous savez à quoi vous attendre.