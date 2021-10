Rate this post

Bons Plans : iPhone 8 64 Go Gris Sidéral à 179,90 € sur AlloAllo

Sorti en 2017, l’iPhone 8 reste encore un smartphone de qualité encore sur le marché. Alors que le prix de cet appareil reste au-dessus de la barre des 200 €, il est à 179,90 € chez AlloAllo.

Une offre chez AlloAllo

Le site Alloallo propose un iPhone 8 avec 64 Go de stockage pour le prix compétitif de 179,90 €. Le coloris disponible est le Gris sidéral. Il s’agit d’un smartphone reconditionné comme neuf. Et le prix reste encore une bonne affaire. En effet, le prix d’un iPhone 8 reconditionné est d’environ 192 €.

L’offre comprend un chargeur neuf et une garantie de 12 mois. La batterie de l’iPhone 8 est en bon état, avec test et vérification à l’appui. Alloallo propose une livraison gratuite, avec la mention « satisfait ou remboursé » sur une période de 30 jours.

L’iPhone est complètement opérationnel, et aucune trace d’usures apparente n’est à déplorer. Cela signifie l’absence de rayures ou d’autres marques d’utilisation visibles à 20 cm. En étant un smartphone reconditionné, ce sera donc un iPhone débloqué.

IPHONE 8 64 GO GRIS 179,90 € CHEZ ALLO ALLO

Les atouts de l’iPhone 8

L’iPhone 8 reste un très bon appareil malgré son âge. Il devient un modèle rétro de bonne qualité pour les amateurs, mais ses qualités ne se limitent pas à cela.

En effet, les performances de cet appareil restent encore satisfaisantes. Il embarque un écran LCD de 4,7 pouces, un SoC A11 Bionic d’Apple, couplé avec 2 Go de RAM et un stockage de 64 Go. Un capteur de 12 MP servira d’appareil photo. Une batterie de 1960 mAh supportera la configuration.

L’iPhone 8 se distingue par la qualité de sa finition et son appareil photo. En effet, il s’agit d’un des meilleurs capteurs de son temps. L’écran LCD reste également un des plus performants sur le marché malgré son âge.

Cependant, l’iPhone 8 fonctionne sous iOS 11. Il ne prend pas en charge les dernières versions du système d’Apple. Le design reste également rétro. Mais cela peut être un défaut pour certains, et un atout pour d’autres. Ce modèle fait également partie des concurrents de l’iPhone X, sorti à la même période.

Conclusion

L’iPhone 8 reste un très bon smartphone. Le prix promotionnel d’AlloAllo est actuellement le meilleur plan disponible pour obtenir cet appareil à un très bon prix.