Redmi Note 11 : un lancement fin octobre 2021 ?

Le prochain Redmi Note pourrait bien arriver plus tôt. En effet, Xiaomi lâche déjà des informations sur le Redmi Note 11. La marque chinoise est très active pour cette année 2021, et elle continue ses efforts pour devenir le numéro 1.

Un lancement pour le 28 octobre

Après les annonces de Xiaomi, le lancement du prochain Redmi Note pourrait se tenir le 28 octobre 2021. Cet événement sera l’occasion de présenter le nouveau smartphone et de la montre connectée Redmi Watch 2.

Depuis un moment, le constructeur chinois effectue un événement de présentation chaque mois. Cela démontre la présence d’une activité importante au sein de la marque. En effet, après l’annonce et la sortie du Xiaomi Civi, nous avons maintenant droit au nouveau modèle pour l’entrée de gamme.

L’arrivée des produits annoncés devrait s’effectuer quelques semaines après la présentation. Le Redmi Note 11 devrait donc arriver en Europe au mois de novembre ou décembre. Les déclinaisons annoncées sont le Redmi Note 11 et le Redmi Note 11 Pro. La version Pro sera évidemment le modèle le plus performant des deux.

Sur les teasings, le Redmi Note 11 aurait un profil plat. Selon les rumeurs, la version Pro aurait un écran AMOLED, alors que le Note 11 de base aurait une dalle LCD. Les deux versions auront un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Une charge de 120W et un son JBL ?

La batterie est un point crucial sur les Redmi. En effet, Xiaomi mise sur l’autonomie de ses smartphones entrée de gamme, tout en les équipant de composant performant. Les rumeurs miseraient sur une batterie de 5000 mAh, compatible avec la charge rapide de 120W.

Le précédent Redmi Note 10 avait une compatibilité avec une charge à 33 W. Puis, la fabrication des batteries pouvant supporter la charge de 120W peut augmenter le coût final du Redmi Note 11. Rien n’est donc confirmé sur ce point. Nous pencherons plutôt sur la rumeur de la charge à 67W.

Le Redmi Note 11 embarquerait deux haut-parleurs pour une sortie stéréo. La version Pro serait équipée par JBL, de Harman Kardon.

Pour la performance, le Redmi Note 11 embarquerait un processeur MediaTek Dimensity 810. Un RAM de 6 Go ou 8 Go, avec un stockage de 128 Go complèteraient la configuration. Il disposera de 4 modules pour la photographie. Le capteur principal serait un 50 MP, et celui du selfie est de 13 MP.

La version Pro aura un SoC MediaTek Dimensity 920, avec une option sur le 6 +128 Go, le 8 +128 Go et le 8 +256 Go. L’appareil photo se compose également de 4 modules, mais probablement avec un 108 MP et un 16 MP pour le selfie.

Les prix de lancement tourneraient autour de 250 USD pour la version basique, et environ 320 USD pour plus de performances. Cependant, toutes ces informations sont des rumeurs. Pour avoir confirmation sur les caractéristiques, nous devrons attendre la présentation des deux smartphones.

Conclusion

Xiaomi mise beaucoup sur la marque Redmi. En effet, il s’agit de son produit phare dans cette catégorie. Le Redmi Note 10 a rencontré un succès et se décline actuellement sous différentes versions. Nous verrons ce que vaut son successeur.