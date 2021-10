Rate this post

Bon plan Box + PlayStation 5 chez SFR

L’offre comprenant une PS5 avec un Box SFR reprend aujourd’hui chez l’opérateur. Dans la limite du stock disponible, il vous est possible d’acquérir la version standard ou la version digitale de la nouvelle PlayStation. À partir de 32 € par mois, vous pouvez avoir votre console nouvelle génération.

Une promotion sur la console nouvelle génération de Sony

La vente de la console PS5 fait encore fureur chez les revendeurs. En effet, il est difficile de trouver un bon plan pour en obtenir une, surtout pour la version standard.

Chez SFR, nous retrouvons un pack intégrant la PS5 avec le box SFR. La promotion commence aujourd’hui 22 octobre 2021. La souscription au forfait correspondant vous permettra d’obtenir la console avec deux manettes DualSense. Et comme c’est encore le début, les deux versions de la PS5 sont encore disponibles. En effet, la PS5 standard s’écoule plus vite que la version digitale.

Pour rappel, la PS5 embarque un disque dur SSD pour une vitesse de traitement encore plus rapide. Les temps de chargement durant les jeux deviennent presque inexistants. Selon le jeu, vous pouvez profiter de 120 i/s pour une expérience dynamique. Il est même possible de jouer avec 4K de résolution graphique.

Un pack encore moins cher

La souscription à une offre chez SFR vous permettra de bénéficier de la réduction sur les consoles. Pour cela, vous devrez prendre un abonnement sur le box et la Fibre Power de l’opérateur. Ce forfait vous offre une réduction sur le prix de la PS5, en plus des autres avantages intégrés à la promotion.

En effet, vous disposerez d’appel illimité vers les appareils Fixes et Mobiles en France, mais également de 200 chaînes et services TV. 4 bonus sur la PS5 accompagneront le forfait. La connexion aura un débit allant jusqu’à 1 Go/s en téléchargement et à 500 Mo/s en envoi. Cela supportera bien les sessions de jeux en ligne avec la console.

Le tarif des PS5 avec le combo SFR Box + PS5 Fibre Power sera de 32 € par mois pour la première année, et de 53 € par mois sur la deuxième année. Cette offre est soumise à un engagement de 24 mois.

En cas d’achat de la PS5 séparément, SFR propose également une offre soumise à engagement sur une durée de 24 mois. La PS5 Digitale sera à partir de 49 € + 8 €/mois pendant 2 ans. La PS5 Standard est à partir de 149 € + 8 €/mois durant le contrat.

Conclusion

SFR reprend le combo gagnant en proposant une console PS5 avec une offre internet permettant de jouer pleinement en ligne. Comme le pack sera limité selon le stock disponible, la rapidité serait le maitre mot pour ceux qui n’ont pas encore eu leurs PS5.