Le Google Pixel 6a repéré sur Geekbench : des caractéristiques ont fuité

Les premiers rendus du Google Pixel 6a sont apparus en novembre 2021. Le fait de repérer le smartphone sur Geekbench confirme que nous nous rapprochons de son arrivée. Cette opportunité nous a également permis de connaitre une grande partie de ses caractéristiques.

D’autres fuites sur le Google Pixel 6a

Le Google Pixel 6a vient d’être aperçu sur le site de Geekbench avec des détails sur sa fiche technique. Il s’agit de la version abordable de l’actuel Pixel 6 de la firme de Mountain View. Cette situation laisse présager vers une annonce prochainement. Une présentation lors du Google I/O est bien plus que probable dans cette situation.

Les fuites sur les premiers rendus de l’appareil en novembre 2021 laissaient déjà un aperçu du Pixel 6a. Cependant, nous avons seulement une partie de ses caractéristiques. Le smartphone va embarquer la même puce que le Pixel 6 et 6 Pro. Nous retrouverons donc le SoC maison de Google, Tensor.

Le processeur est plus précisément le Tensor GS101. La puce Octacore aura 2 Cortex-X1 ARM cadencées à 2,80 GHz, 2 Cortex-A76 ARM à 2,25 GHz, et 4 autres cœurs efficaces à 1,80 GHz. Le GPU sera le Mali-G78.

Le plus puissant de sa catégorie ?

Les Pixel 6 standard et Pro se situent tous les deux dans la catégorie des smartphones premiums. Concernant le Pixel 6a, il s’agira d’un appareil de moyen de gamme. Cependant, les performances seront au rendez-vous.

En effet, le smartphone aurait 6 Go de RAM en plus de son processeur. Cela représente 2 Go de moins que la version standard de l’appareil, mais cela semble logique vu son segment. Cependant, la batterie et le stockage restent encore incertains.

La configuration photo reprendrait la même recette des précédents modèles. Ainsi, nous devrions retrouver deux capteurs, un grand-angle de 12 MP (Sony IMX363) et un ultra grand-angle de 12 MP (Sony IMX396). La caméra selfie sera un 8 MP (Sony IMX355). Le prix est également un argument pour ce choix.

Le Google Pixel 6a aura un écran FHD+ de 6,2 pouces. Le prix estimé serait en dessous de 400 €. Il viendra donc s’aligner avec la série Nord de OnePlus, ou peut-être le prochain iPhone SE d’Apple. En tout cas, nous en serons plus sur le smartphone d’ici le 26 mai.

Les Pixel 6 et 6 Pro profitent encore de leurs succès ainsi que de nombreuses mises à jour pour devenir encore meilleurs. Est-ce que cette version du smartphone fera le même effet ? Google semble vouloir aussi introduire ce modèle sur le marché indien, contrairement à ses deux ainés.