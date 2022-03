Rate this post

Le Samsung Galaxy A53 sortira en mars 2022 d’après les dernières nouvelles. TechInsider est à l’origine de la fuite des documents de presse sur Twitter. Ces derniers détaillent les spécifications du nouvel appareil de milieu de gamme avant la sortie officielle. Vous découvrirez des caractéristiques plutôt surprenantes.

L’absence de prise jack de 3,5 mm : une déception pour les fans

C’est finalement avec le Galaxy A53 que s’achève l’existence d’un composant essentiel de la série. Samsung va supprimer la prise jack de 3,5 mm de ce prochain modèle. Cette fonctionnalité était disponible sur le Galaxy A52 et très appréciée par certains utilisateurs. Il faut remarquer que la prise jack était déjà absente sur ses flagships depuis la série Galaxy Note 10. Il s’agit uniquement d’une première pour la série A du milieu de gamme.

OnLeaks et Digit avaient déjà partagé les rendus du Galaxy A53 avec ce design épuré sans prise jack l’année dernière. Dans ce modèle, la prise d’entrée/sortie audio se trouve vers le port de chargement USB-C. Si vous souhaitez continuer à écouter de la musique avec une prise jack, il vous faudra un adapteur dans le port USB-C.

Les améliorations par rapport au Galaxy A52

Le Galaxy A53 a délaissé la prise jack pour abriter une batterie imposante de 5000 mAh, contre 4500 mAh sur le Galaxy A52. Quant à l’écran, le Samsung Galaxy A53 sera doté d’un écran plat AMOLED FHD+ de 120 Hz, une mise à niveau par rapport au 90 Hz de l’année dernière, avec un rapport d’aspect de 20:9. Avec son design simple en polycarbonate, il maintient un poids léger de 189 g.

À l’intérieur, vous trouverez un processeur Exynos 1280 avec une connectivité 5G et de meilleures performances que le Snapdragon 720G du Galaxy A52. Le Galaxy A53 est équipé de haut-parleurs Dolby Atmos pour une meilleure expérience multimédia. Quant à la photo, il conserve la configuration à quatre caméras du Galaxy A52 avec un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels, ses caméras macro et de profondeur de 5 mégapixels. Il a 6 Go de RAM et 128 Go de stockage avec une extension possible jusqu’à 1 To.

Conclusion

Les détails du Samsung Galaxy A53 se confirment avec cette fuite des caractéristiques avant la sortie officielle en mars. Il partage certaines performances de son prédécesseur, le Galaxy A52. Malgré le retrait de la prise jack, les améliorations techniques pourraient vous conquérir.