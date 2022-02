Rate this post

À part le Samsung Galaxy S22, un autre smartphone de la série A arrivera également, selon les rumeurs. Il s’agirait du modèle A53. En effet, ce dernier a fait l’objet de plusieurs fuites, ces derniers temps. La dernière fuite détaille au mieux les spécifications de cet appareil. Apparemment, certains rapports précédents se confirment. À quoi devrions-nous nous attendre ?

Un design similaire à celui de Galaxy A52

Samsung lancera la série S22 dans les prochains jours à venir. D’après les rumeurs, un autre modèle de la série A est en pleine réalisation. Cela concerne probablement le successeur du smartphone de l’année dernière, le Galaxy A53. Dernièrement, plusieurs leaks circulent autour de cet appareil.

WinFuture spécule les dernières informations concernant le prochain successeur de Galaxy A52. Le média allemand montre l’image du nouveau téléphone ainsi que les détails sur ses caractéristiques. Selon ce média, le A53 proposera un design presque similaire à celui du A52.

Mais il se distingue avec un bloc d’appareil photo sophistiqué à l’arrière. Une caméra perforée au centre se place en haut de l’écran. Une quadruple caméra de 64 MP, 12 MP, 5 MP et 5 MP équiperait le smartphone. Ce dernier est disponible sous deux coloris : le noir et le blanc. Il propose également un capteur de selfie de 32 MP.

Les spécifications confirmées du Galaxy A53

En ce qui concerne l’affichage et certaines caractéristiques, aucun changement n’est aperçu. En effet, le smartphone arbore un écran AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il affiche une résolution de 1080 x 2 400 pixels. Il dispose également d’un lecteur d’empreinte digitale, comme le prédisent les rumeurs.

Par ailleurs, WinFuture parie sur la nouvelle puce de Samsung pour alimenter le smartphone. En effet, ce dernier propose une puce à huit cœurs d’Exynos 1200. Selon les fuites, une autre variante alimentée par le Snapdragon 778G pourrait exister. Ce processeur s’associera à une capacité de RAM 6 Go et 8 Go. Samsung propose une mémoire interne de 256 Go. Cela reste extensible jusqu’à 1 Tb par l’intermédiaire d’une carte microSD.

Le smartphone équipera une batterie de 5 000 mA h, compatible à une charge rapide de 25 W. Les fuites ne mentionnent pas quand sera déployé ce smartphone.

Conclusion

Les Samsung Galaxy S22 et A53 représentent les produits très attendus de la marque. Le sujet des fuites et rumeurs de ces derniers temps se centre sur le modèle A53, qui s’avère en pleine réalisation. WinFuture a récemment montré en détail le design de ce smartphone, mais également les caractéristiques de ce dernier.