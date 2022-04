Rate this post

Redmi vient tout juste de déployer sa gamme Note 11 sur le marché mondial. Pourtant, des fuites sur la nouvelle génération envahissent déjà la toile. En effet, les informations proviennent du leaker chinois connu sous le nom de Digital Chat Station, sur le réseau social Weibo. Il a fait allusion à la date de lancement ainsi qu’au SoC en vue sur la série Redmi Note 12.

Équipée d’une puce haute performance de MediaTek

En réalité, notre informateur ignore encore quelle technologie entre OLED et LCD, adopterait le panneau des Redmi Note 12. En nous référant aux précédentes générations, nous pouvons nous attendre à une dalle OLED comme sur le Note 10 et le Note 11. Toutefois, Digital Chat Station a remarqué un creux qui se place au centre de l’écran. Évidemment, cela logerait la caméra pour les selfies.

Les rumeurs sur Weibo laissent entendre que la gamme embarquerait un nouveau processeur de MediaTek. Celui-ci pourrait être le Dimensity 8000 ou le Dimensity 1300. Les leaks affirment qu’ils sont tous les deux puissants, et livrent de meilleures performances. Toutefois, le Dimensity 9000 s’avère toujours le plus rapide, et plus efficace.

D’après le président du groupe Xiaomi China, les smartphones commercialisés dans cette série insisteront sur les performances.

Lancement prévu au deuxième trimestre de 2022

Selon Lu Weibing, le directeur général de la marque Redmi, la gamme Note serait mise à jour tous les six mois. Comme la série Note 11 a fait sa première apparition en novembre 2021, son successeur pourrait être lancé autour d’avril ou de mai.

Le Note 11 Pro+ supporte une solution de charge rapide de 120W, tandis que le Note 11 Pro est compatible à une charge rapide de 67 W. Il est fort probable que ces mêmes vitesses pourraient être en vue sur la gamme Redmi Note 12.

Mis à part ces renseignements, nous savons peu de choses à propos de cette série. Néanmoins, plus d’informations feraient sans doute surface avant son annonce prévue au deuxième trimestre de cette année. Quant à l’expédition en dehors de la Chine, cela demeure flou et incertain pour le moment.

Conclusion

Pendant que la série Note 11 commence à prendre son envol à l’échelle internationale, les leakers attirent notre attention sur son successeur. En effet, les détails sur la gamme Redmi Note 12 restent très vagues jusqu’à présent. Néanmoins, elle devrait sortir bientôt sur le marché chinois, permettant ainsi de découvrir encore plus d’informations à son sujet. Elle pourrait surgir dans les jours ou semaines à venir, avant le lancement officiel.