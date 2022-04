Rate this post

Parmi la diversité des offres sur le marché des smartphones de milieu de gamme, la Redmi Note s’avère la plus renommée. Ainsi, les internautes s’intéressent largement à son propos. D’ailleurs, la nouvelle génération Redmi Note 12 a fait l’objet d’une fuite laissant entendre ses caractéristiques. À présent, un blogueur de Weibo a rapporté de récentes informations.

Une gamme basée sur la performance

Selon une source, deux appareils de Xiaomi viennent d’obtenir une licence d’accès au réseau. Ils portent comme numéro de modèle 22041216UC, et 22041216C. Cela laisse présumer l’appartenance de ces deux nouveaux smartphones à la série Redmi Note 12.

Le constructeur chinois a lancé la série Redmi Note 11 au deuxième trimestre de 2021. Selon la stratégie du fabricant, celle-ci se concentre sur l’expérience. Cela nous laisse croire que la nouvelle génération optimisera la performance.

D’après Lu Weibing, le directeur général de la marque Redmi, la gamme Redmi Note bénéficierait d’une mise à niveau tous les six mois. En effet, elle se composerait des appareils bon marché qui se révèlent uniques en son genre. Sa longue histoire lui permet même d’attirer plus de clients.

Équipée d’un Dimensity 1300 ou Dimensity 8000

Concernant ce point, la série Redmi Note 12 comporterait un autre processeur MediaTek performant au lieu du Dimensity 8100. À l’intérieur, nous pourrions trouver une puce Dimensity 1300 ou Dimensity 8000. Si cela s’avère le cas, il est préférable de faire un point sur les caractères clés de ces deux chipsets.

Le Dimensity 1300 utilise un procédé de 6 nm de TSMC. Un processeur octacore se compose de 4 cœurs Cortex-A78, et 4 cœurs Cortex-A55 avec une fréquence de base 2,0 GHz. À titre d’information, 1 Cortex-A78 constitue un ultra-cœur cadencé jusqu’à 3,0 GHz. Cette puce introduit une carte graphique ARM Mali-G77 MC9.

Le Dimensity 8000 s’agit d’une version descendante du Dimensity 8100, adoptant un procédé 5 nm de TSMC. Ce chipset comporte 4 cœurs Cortex-A78+, et 4 cœurs Cortex-A55. Ces derniers sont dotés d’une fréquence de base de 2,8 GHz.

Conclusion

En plus de son processeur de haute performance, la nouvelle série Redmi Note 12 proposerait un design élégant, et une batterie de longue durée. Les atouts majeurs de ces smartphones de milieu de gamme résident dans ces trois points. Selon les fuites, elle ferait sa première apparition autour du mois de mai. Elle serait ensuite mise en vente sur le marché en juin et juillet.