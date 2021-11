La nouvelle puce haut de gamme MediaTek Dimensity 9000

Rate this post

MediaTek vient de présenter sa nouvelle puce haut de gamme. Le MediaTek Dimensity 9000 sera le prochain rival du Snapdragon 898 et de l’A15 Bionic. Cette annonce se produit juste à quelques jours du Snapdragon Tech Summit de Qualcomm.

Quand MediaTek devance Qualcomm

Alors que Qualcomm prépare la présentation de sa puce Snapdragon 898, MediaTek vient d’effectuer celle de son processeur haut de gamme. Cette nouvelle puce sera le premier à avoir une gravure en 4 nm sur le marché. Le constructeur surprend donc son grand rival avec cette annonce.

Ce nouveau processeur est le plus performant de la marque jusqu’à aujourd’hui. La gravure à 4 nm est une nouvelle technologie sur le marché. Elle se retrouve également sur la future puce de Qualcomm, le Snapdragon 898.

La présence des cœurs CPU ARM v9 permettrait d’augmenter les capacités du processeur de 30 % par rapport à son prédécesseur. Il s’agit d’une puce Octacore :

Le cœur Cortex-X2 à 3,05 GHz pour la performance,

Les 3 cœurs Cortex-A710 à 2,85 GHz,

Les 4 cœurs Cortex-A510 à 1,8 GHz pour l’économie d’énergie.

Le processeur graphique (GPU Arm) Mali-G710 est une puce à 10 cœurs. Ces configurations permettraient d’augmenter les performances sur le traitement graphique, donc en jeu, de 35 %. Cette amélioration serait de 60 % sur la gestion énergétique.

Selon notre article sur le Snapdragon 898, le MediaTek Dimensity 9000 sera plus rapide que son rival. D’ailleurs, le constructeur annonce des performances similaires au processeur A15 Bionic d’Apple.

Performances et compatibilités

La nouvelle puce de MediaTek sortira des usines de TSMC. La gravure à 4 nm 4LPE promet une efficacité accrue dans tous les domaines. L’APU (unité de traitement de l’intelligence artificielle) a vu une amélioration 4 fois supérieure par rapport aux puces précédentes.

Le MediaTek Dimensity 9000 pourra supporter la présence d’un capteur de 320 MP. Cela suffit amplement pour accueillir les 200 MP de Samsung (ISOCELL HP1), prévu en 2022. Cela laisse également entendre la puissance de cette puce. Les vidéos en 4K HDR avec trois caméras en même temps seront également possibles.

Pour la compatibilité aux technologies actuelles et futures, le MediaTek Dimensity 9000 prendra en charge aisément les dalles avec une résolution WHQD+, cadencé à 144 Hz. Cela vaut également pour un écran en FHD+ avec un taux de rafraichissement à 180 Hz. Le HDR10 Adaptive figure aussi dans la liste de compatibilité.

Bien que puissante, la production de ce nouveau processeur couterait plus cher par rapport au Snapdragon 898. Seuls les smartphones premiums auraient donc les possibilités de s’en équiper. Le premier smartphone pressenti serait le Redmi K50 Pro, prévu en Chine durant le premier trimestre 2022.

Conclusion

La course aux performances sur les processeurs continue de faire rage entre Qualcomm et MediaTek. En effet, il s’agit des deux principaux fournisseurs sur les Android. Toutefois, Samsung est aussi performant sur le marché et nous attendons également la présentation de son futur Exynos 2200.