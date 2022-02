Dimensity 9000 de Mediatek : l’Oppo Find X5 l’utilisera en premier

Rate this post

MediaTek semble bien prêt à entrer dans le marché phare des processeurs avec son Dimensity 9000 sur l’Oppo X5. En effet, depuis quelques années, le fabricant taiwanais paraît perdre de sa notoriété avec des produits mal optimisés. Ce souci s’avère bien vite réglé, avec l’arrivée des Dimensity.

Les caractéristiques de Dimensity 9000

L’entrée en la matière de MediaTek dans l’arène des chipsets premiums semble s’annoncer avec son dernier né : le Dimensity 9000. Fabriqué par TSMC, ce dernier s’avère représenter le premier processeur pour smartphone gravé en 4 nm. Il possède 8 cœurs en tout, dont le cœur Cortex-X2, le plus puissant produit par ARM. La cadence des 3 autres cœurs s’élève à 2,85 Hz, et les 4 restants à 1,8 Hz. Le SoC emmène également un FAI de 18 bits, et supporte le Bluetooth 5.3, une première sur un smartphone.

Le compte officiel de MediaTek annonce sur Weibo le lancement de Dimensity 9000. Une photo capturée accompagne la publication du premier porteur du processeur. Cependant, la photographie cache à moitié l’appareil. Selon MediaTek, le cliché représente de la série Oppo Find X5. Mais le doute existe, car l’information pourrait venir d’une erreur d’interprétation. En effet, GizmoChina traduit automatiquement les images.

Une variante Pro spécifique pourrait exister. Elle se marierait avec cette puce particulière. Ce raisonnement paraît censé, car le Dimensity 9000 de MediaTek s’annonce comme le principal adversaire de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Les spécifications et les caractéristiques de l’Oppo Find X5

Diverses rumeurs contredisent l’annonce de MediaTek. Cela nous incite à nous méfier de l’information sur Dimensity 9000 de l’Oppo Find X5. En effet, il pourrait s’agir d’un lancement limité, ou d’un élément prévu pour une sortie ultérieure. Ces mêmes fuites racontent l’utilisation d’un écran AMOLED LTPO QHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le capteur d’empreintes digitales se trouverait intégré à l’écran.

L’Oppo Find X5 embarquerait une batterie de 5 000 mAh. La charge rapide filaire de 80 W resterait disponible. La mémoire vive monterait jusqu’à 12 Go, et la capacité de stockage du smartphone atteindrait 256 Go, avec la norme UFS 3.1.

Parallèlement, Oppo annonçait son association avec le fabricant suédois Hasselblad, à l’instar de OnePlus. De fait, le bloc photo devrait se composer de 2 capteurs Sony IMX766 de 50 MP pour le principal et l’ultra large. Quant à l’objectif macro, elle atteindrait 13 MP avec un zoom optique 5x. Enfin, le smartphone se trouverait armé de MariSilicon X d’Oppo. Il révèle un amalgame d’un NPU, d’un ISP et d’une architecture de mémoire à plusieurs niveaux dans la même puce.

Conclusion

Oppo prévoit le lancement de nouveaux produits à l’occasion du MWC à Barcelone. Nous soupçonnons donc de découvrir les autres modèles de la série Find X5 à ce moment. Nous espérons retrouver le Dimensity 9000 avec ces nouveaux venus.