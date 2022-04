Une étanchéité prouvée pour le Google Pixel 6 ?

Rate this post

Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro révèlent leurs innovations en termes de design et de performance des caméras. Un nouvel aspect se situe aussi dans les moyens de connectivités et le matériel utilisé pour la fabrication des smartphones. Ces améliorations permettent-elles l’étanchéité de la gamme Pixel 6 ?

Quel seuil d’étanchéité pour le Pixel 6 ?

Google conçoit le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro avec des matières et des procédés pour les rendre étanches. Même si ces appareils résistent officiellement à l’eau et à la poussière, des limites existent pour garantir cette étanchéité. Lors d’un usage quotidien et ordinaire, votre appareil peut s’en sortir sans dégâts. Nous entendons par exemple, un verre d’eau tombe de façon accidentelle sur votre smartphone, ou une manipulation rapide sous la pluie.

Une exposition à l’eau durant de longues périodes risque en revanche de détériorer votre smartphone. La profondeur de l’immersion joue un rôle sur l’immunité du téléphone également, car la combinaison de l’eau et la pression peut abîmer votre appareil. La garantie s’arrête d’ailleurs à l’eau. Un mélange avec d’autres composants ou des liquides à caractères corrosifs peuvent endommager votre combiné.

Le classement du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro correspond au IP68, à l’issue du test d’étanchéité. Ces produits de Google figurent parmi ceux à considérer, si vous recherchez un appareil résistant.

Comprendre les indicateurs d’étanchéité

L’Ingress Protection, reconnu sous le diminutif IP, représente l’échelle de protection d’un appareil face aux intrusions de composants. L’indice IP68 se sectionne en deux déterminants précis. Le six placé en premier rang correspond aux éléments solides. Dans la graduation, le six occupe le niveau optimal. Le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro s’avèrent bien protégés contre l’agression des saletés ou de la poussière. Quant au huit, il révèle la résistance à l’eau, à une profondeur d’environ 1,5 m, pendant une demi-heure.

La certification IP68 représente la protection maximale, tant pour les intrusions solides que pour l’eau. Cette référence vous assure ainsi un bon choix pour un téléphone waterproof. Vous devriez toutefois vous informer de la nature de l’eau où plonge votre appareil. Nager dans la mer pourrait par exemple altérer votre smartphone, en raison du sel présent dans cette étendue d’eau. En guise de protection, vous pouvez cependant vous procurer des pochettes étanches.

Conclusion

Le Google Pixel 6 et le Google Pixel 6 Pro bénéficient de la protection optimale contre les agressions extérieures, grâce à sa certification IP68. Pour une durée de vie maximale, vous gagnerez tout de même à éviter les expositions néfastes pour les composantes électroniques de votre smartphone.