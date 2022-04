Un OnePlus pliable pourrait débarquer sur le marché international

Rate this post

OnePlus se met au-devant de la scène avec le lancement de son premier smartphone pliable. Cet appareil se baserait sur l’Oppo Find N. À sa sortie au mois de décembre 2021, ce dernier recevait des avis favorables.

Un rebranding de l’Oppo Find N

Les smartphones pliables rencontrent beaucoup plus de succès au fil des années. Cette popularité augmente grâce notamment aux appareils comme le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 de Samsung, ou encore le Mate X2 de Huawei. D’autres mobiles, à l’instar du Vivo X Fold ou du Huawei Mate X3, se trouvent en préparation. Quant au smartphone pliable Oppo Find N, il effectue un lancement réussi au mois de décembre 2021.

L’Oppo Find N s’avère plus compact comparé au Samsung Galaxy Fold 3. Il accueille des écrans de 5,49 pouces à l’extérieur et de 7,1 pouces à l’intérieur. L’écran principal se rafraîchit à 120 Hz et propose un taux d’échantillonnage de 1000 Hz. L’appareil tourne avec le Snapdragon 888 de Qualcomm, aidé par 12 Go de mémoire vive. La capacité du stockage interne atteint 512 Go. Son capteur principal culmine à 50 MP, épaulé par un ultra grand-angle de 16 MP et d’un téléobjectif de 13 MP.

OnePlus continue sa campagne de diversification de son catalogue. Les mobiles pliables semblent se profiler comme sa prochaine étape. Les rumeurs suggèreraient le nouveau venu comme le Find N d’Oppo rebadgé. Pour rappel, OnePlus et Oppo appartiennent au groupe BBK Electronics. Les 2 marques se partagent des designs ou des technologies sur leurs smartphones. Les deux sociétés pourraient donc à l’avenir proposer les mêmes mobiles, vendus sous des marques différentes.

Un secteur de marché presque libre

Les adeptes des smartphones pliables devraient accueillir avec extase ce rebranding de l’Oppo Find N. Ce dernier se présente comme l’un des élites des appareils pliables sur le marché. Il offre un bon design et son pli demeure presque imperceptible. Le mobile d’Oppo obtient également un résultat honorable dans le test de durabilité de JerrRigEverything. Le Find N reste malheureusement réservé à la Chine. Proposer cet OnePlus pliable au marché mondial s’avérerait intelligent.

Aux États-Unis, les offres de modèles de smartphones pliables restent encore timides. OnePlus pourrait tirer son épingle du jeu avec un appareil de bonne facture et un prix abordable comparé au leader Samsung. Le fabricant chinois profiterait presque d’un marché prometteur à lui tout seul. En 2020, le PDG d’OnePlus, Pete Lau, déclarait son désintérêt pour les mobiles pliables. Deux ans après, avec une technologie plus performante et une place vacante sur le marché, un changement d’avis devient évident.

Conclusion

Le bloc photo d’OnePlus pourrait bénéficier d’un partenariat avec Hasselbald. Le changement du SoC Snapdragon 888 en une version plus récente s’avérerait aussi probable. Nous pensons au Snapdragon 8 Gen 1, ou encore mieux, le Snapdragon 8 Gen 1 +.