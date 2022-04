Rate this post

Voici une sélection d’offres sur les smartphones et accessoires Oppo qu’Orange propose dans sa propre boutique. Cette promotion se tient du 21 au 27 avril 2022. Vous pourrez ainsi choisir le téléphone qui s’adapte aux mieux à vos attentes, et ce à moindre prix. Durant cette semaine, vous pouvez commander une paire d’écouteurs sans fil Enco Buds pour 9 € supplémentaire. La montre connectée de la marque est accessible à 49 € et non 99 €.

L’Oppo A54 5G

Votre budget est très serré, mais vous souhaitez avoir des équipements de qualité ? La meilleure solution pour vous s’appelle l’Oppo A54 5G. Ce dernier est un appareil abordable, notamment chez Orange lors de cette semaine de promo dédiée à Oppo. Il bénéficie d’une remise immédiate de 60 €. Son prix chute à 189 € au lieu de 249 €, et ce sans engagement ni forfait. Cela paraît une bonne affaire, d’autant plus que vous pouvez profiter des Enco Buds 3 à 9 € ou de la Watch Free à 49 €.

L’Oppo A54 5G dispose d’un écran IPS LCD de 6,5 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. La dalle affiche une résolution FHD avec une colorimétrie qui est plus naturelle rapprochant de la réalité. L’expérience s’avère fluide et colorée. Tout cela fait de son panneau un très bon écran pour un téléphone de milieu de gamme. Sous le capot, le Snapdragon 480 lié à 4 Go de RAM fonctionne bien en matière de performances. Cette dernière se révèle suffisante pour une utilisation typiquement quotidienne.

Ce modèle possède une mémoire interne de 64 Go, extensible jusqu’à 256 Go avec une carte microSD. Au dos, il arbore un système à quatre capteurs de 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP. La caméra pour les selfies est de 16 MP. Une batterie de 5 000 mAh alimente l’ensemble du smartphone avec un support de charge rapide de 18 W. En bref, un excellent appareil acquit à un prix plus qu’abordable.

L’Oppo Find X3 Lite 5G

Du 21 au 27 avril 2022, l’Oppo Find X3 Lite 5G peut être acquis pour seulement 189 € et non 359 €. Pour cela, il suffit de revendre votre ancien smartphone et obtenir un bonus de reprise de 100 €. À cela s’ajoute une remise immédiate de 70 € sur le site. Son tarif passe ainsi de 359 à 189 €.

Il faut noter qu’aucun engagement ni souscription à un forfait mobile n’est requis pour profiter de cette offre promotionnelle. En plus, il est aussi possible de vous procurer les accessoires comme les Enco Buds 3 pour 9 € et une montre connectée à 49 € seulement.

Le Find X3 Lite 5G possède un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une définition d’image de 2400 x 1080 pixels. La dalle est rafraichie à 90 Hz accentuant la fluidité des images. Cette variante s’équipe d’un SoC Snapdragon 765G associé à 8 Go de RAM et à un stockage de 128 Go. Il dispose d’une batterie de 4 300 mAh supportant une charge rapide de 65 W.

Ses arguments de vente résident dans sa technologie SuperVOOC lui permettant de gagner 4 h d’autonomie en 5 minutes. Il faut environ 37 minutes pour que votre téléphone retrouve toute son énergie complète. En outre, il y a son grand-angle de 64 MP et de sa caméra frontale de 32 MP qui offrent d’excellents clichés.

L’Oppo Find X3 Neo 5G

L’Oppo Find X3 Neo 5G profite également de cette semaine exceptionnelle chez Orange. Normalement affiché au prix de 699 € sur le site de l’opérateur, il est actuellement proposé à 329 €. Pourquoi ? C’est grâce à une ristourne immédiate de 270 € et d’une prime de reprise de votre ancien smartphone en magasin de 100 €, sans engagement et sans forfait. Les offres d’Enco Buds et/ou de Watch restent valables.

Pour ce qui est de ses spécifications, le Oppo Find X3 Neo 5G adopte un écran OLED de 6,55 pouces avec une résolution de FHD+. La dalle présente un taux de rafraichissement de 90 Hz favorisant également une fluidité d’images. Sous le capot, nous retrouvons la puce Snapdragon 865 de Qualcomm, compatible en 5G. Pour rendre vos sessions de jeux plus agréables, ce SoC s’appuie à une mémoire vive de 12 Go.

Le Find X3 Neo arbore un capteur Sony IMX766 de 64 MP. Ce grand-angle s’associe à un ultra large de 16 MP et à un téléobjectif de 13 MP avec un zoom optique x2. À l’avant, il dispose d’une caméra frontale de 32 MP pour les appels vidéo ou les selfies. Appartenant à la même famille Find X3, ce modèle profite toujours de la technologie SUPERVOOC 2.0 de 65 W. Il met 2 minutes de moins que son petit frère pour recharger à 100 %, soit en seulement 35 minutes. C’est un réel avantage au quotidien.

L’Oppo Find X5 5G

L’Oppo Find X5 5G vient tout juste de débarquer en Europe, notamment la France. Vous pouvez avoir ce modèle pour seulement 249 € si vous vous abonnez au forfait Orange 200 Go en 5G. Ce dernier nécessite donc un engagement de 24 mois au prix de 49,99 € la première année puis 64,99 €. En plus, la remise immédiate reste d’actualité pour 90 €. Cette déclinaison s’affiche en réalité à 339 €.

Vous pouvez bénéficier d’une prime de recyclage de 150 € sur votre ancien téléphone. Vous devez cependant précommander via Click and collect sur le site de l’opérateur. Outre les offres sur les écouteurs et la smartwatch, vous pouvez également obtenir 100 € de remboursement sur les accessoires Oppo.

L’Oppo Find X5 5G utilise la puce d’imagerie réalisée par Oppo, le MariSilicon X. Ce modèle profite d’un excellent écran FHD+ de 6,55 pouces. Sa dalle affiche un taux de rafraichissement variable de 1 à 120 Hz. C’est une variante idéale pour les gamers à la recherche de fluidité dans leurs jeux préférés. Elle fonctionne avec le SoC Snapdragon 888 épaulé par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

Sa batterie de 4 800 mAh peut facilement tenir une journée et demie. Sa charge rapide de 80 W permet à votre Find X5 5G de retrouver toute son énergie complète en seulement 20 minutes. Si vous êtes amateurs de photographie, vous allez surement adorer ce téléphone. Il tire avantage de l’extraordinaire partenariat avec Hasselblad, une très grande marque. Au dos, sa configuration à triples capteurs se compose en fait d’une caméra primaire de 50 MP, d’un ultra large de 50 MP et d’un objectif de 13 MP. Sa façade loge un module de 32 MP pour les selfies.

Dans l’ensemble, l’Oppo Find X5 est un très puissant smartphone.

L’Oppo Find X5 Pro 5G

Notre dernière sélection concerne la version haut de gamme du précédent. Cette version Pro nous offre le meilleur de ce qu’Oppo peut faire. Si vous souscrivez à un forfait Orange 200 go en 5G, vous repartez avec l’Oppo Find X5 Pro pour seulement 499 €. Ce prix inclut déjà la remise immédiate de 100 €. Pour rappel, l’abonnement à cette offre mobile requiert un engagement de 24 mois. La redevance mensuelle est à 49,99 € pendant la première année, puis s’élève à 69,99 € par mois.

Si vous décidez de revendre votre ancien téléphone en magasin, vous obtenez un bonus de remboursement de 150 €. Les avantages d’acheter une paire d’Enco Buds ou de Watch Free en même temps s’appliquent toujours.

L’Oppo Find X5 Pro s’avère l’un des meilleurs photophones du marché. Il demeure le premier smartphone stabilisé sur un système optique à 5 axes. Vous disposez également des photos instantanées ultra-nettes et la meilleure stabilisation vidéo. La NPU MariSilicon X d’Oppo se charge du traitement des images. Elle se combine avec le processeur Snapdragon 8 Gen 1 pour offrir une meilleure qualité des photos. Grâce à l’excellente collaboration avec Hasselblad, le Find X5 Pro se montre un véritable expert en photographie. Le capteur est en verre avec la capacité d’offrir une résolution 4K. Cela semble possible en faveur de ses caméras de 50 MP + 50 MP + 13 MP.

Son écran WQHD+ de 6,7 pouces s’appuie sur la technologie AMOLED (LTPO) avec une capacité d’afficher un milliard de couleurs. À cela s’ajoute un taux de rafraichissement adaptatif de 120 Hz. Vous trouverez évidemment une charge rapide SuperVOOC 80W sur la batterie de mAh. En termes de performances, son SoC coopère avec 12 Go de RAM, 256 Go de stockage interne et un GPU Adreno 730.

Avec tous ces avantages, vous pourrez profiter d’un smartphone au niveau d’excellence.

Forfait Orange 200 Go 5G : une formule complète avec mobile pour 49,99 € par mois

À titre d’information, sachez que le Find X3 Lite et Find X3 Neo peuvent être acquis à la promotion que si vous souscrivez à cette offre. Le prix du premier devient 68 €, tandis que le second est à 190 €.

Ce forfait mobile embarque 200 Go de datas utilisables en France dont 100 Go sont à consommer depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et l’Andorre. En plus, vous disposez également :

Appels illimités depuis et vers la France et les zones Europe, DOM, Suisse et Andorre,

Appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations et vers les fixes et mobiles en Europe, USA, et Canada

SMS illimités depuis et vers la France et l’Europe,

SMS et MMS illimités vers l’Europe avec des frais d’activation de 10 €.

Vous pouvez associer un téléphone mobile à cette formule. L’abonnement mensuel reste à 49,99 € la première année, puis s’élève à 69,99 € par mois.

Conclusion

Si vous envisagez à changer de smartphone, profitez donc de cette semaine Oppo chez Orange pour vous en procurer à moindre prix. Notez également que les objets connectés rejoignent cette fête. Les Enco Buds ne sont qu’à 9 € et la Watch Free est à 49 €. Souvenez-vous de cette date : du 21-27 avril 2022, réservée aux produits de la marque.