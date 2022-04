Vivo X80 et X80 Pro : fiche technique, prix et date de disponibilité

Rate this post

Vivo vient de lancer sa série X80 incluant deux modèles différents, à savoir le Vivo X80 et la version Pro. Ces deux smartphones misent beaucoup en matière de photo grâce à leurs capteurs Zeiss et la prise en charge de la puce d’imagerie V1+ de la marque. Voici leur fiche technique respective ainsi que leur prix.

Les caractéristiques du Vivo X80 Pro

Le Vivo X80 Pro adopte un écran AMOLED E5 de 6,78 pouces conçus par Samsung. Cette dalle affiche une résolution QHD+ et un taux de rafraichissement adaptatif de 1 à 120 Hz. Cet ajustement s’avère possible grâce à la technologie LTPO 2.0. Ce panneau intègre un lecteur d’empreinte digitale à ultrasons. Selon le constructeur, ce scanner se dote d’une zone de balayage 11 fois plus grande que les modèles conventionnels. Cela lui permet de détecter deux empreintes digitales à la fois. Sa façade loge une caméra frontale de 32 MP.

Au dos, le smartphone arbore une configuration à quadruples capteurs profitant toute d’un revêtement Zeiss T*. Elle se compose d’un module :

ISOCELL GNV de 50 MP avec OIS (fabriqué par Samsung)

Sony IMX598 de 48 MP,

Téléobjectif de 12 MP avec un zoom optique X2,

Périscopique 8 MP permettant un zoom de X5.

Le Vivo X80 Pro se présente sous deux options de SoC : le Snapdragon 8 Gen 1 et le Dimensity 9000. Quoi qu’il en soit, le processeur s’associe à 8 ou 12 Go de RAM et à un stockage de 256 à 512 Go suivant la norme UFS 3.1. En matière de connectivité, nous retrouvons le Bluetooth 5.2 ou 5.3 qui demeure en fonction de la puce. Ce smartphone reste compatible en 5G, en Wifi 6, à la technologie NFC. La certification IP68 assure son étanchéité contre la poussière et l’eau.

Une batterie de 4 700 mAh alimente le téléphone, supportant une charge rapide filaire à 80 W. Elle fonctionne également avec un chargeur Wireless de 50 W. Son prix se révèle comme suit :

8 + 256 Go : 5 499 yuans (780 euros).

12 + 256 Go : 5 999 yuans (855 euros)

12 + 512 Go : 6 699 yuans (955 euros)

Il faut noter que la variante équipée du Dimensity 9000 dispose uniquement de 12 Go de RAM avec un même tarif. La série X80 fonctionne sous Android 12 en parallèle avec l’interface OriginOS.

Les spécifications du Vivo X80

Ce modèle de base arbore un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution FHD+. Il propose un taux de rafraichissement de 120 Hz. Cette dalle abrite une caméra frontale de 32 MP pour les appels vidéo et les selfies.

Questions performances, le Vivo X80 fonctionne avec la puce Dimensity 9000 gravée en 4 nm. Celle-ci s’appuie à une mémoire vive de 8/12 Go avec un stockage interne allant de 128 à 512 Go à la norme UFS 3.1. En ce qui concerne les connectivités, cette déclinaison dispose d’un Bluetooth 5.3, une compatibilité en 5G, le Wifi 6 et un support NFC.

À l’arrière, ce téléphone embarque un système à triples capteurs. Celui-ci comporte :

Un grand-angle de 50 MP,

Un ultra large de 12 MP,

Un téléobjectif de 12 MP avec un zoom optique de X2.

Ces appareils tirent avantage d’un revêtement Zeiss T*. Pour rappel, les caméras de Vivo X80 et de X80 proposent la puce dédiée à l’imagerie conçue par la marque, le Vivo V1+. Une batterie de 4 500 mAh se charge d’alimenter l’ensemble du smartphone. Elle supporte la charge rapide de 80 W.

Le prix du Vivo X80 est à :

8 + 128 Go : 3 699 yuans (530 euros)

8 + 256 Go : 3 999 yuans (570 euros)

12 + 256 Go : 4 399 yuans (630 euros)

12 + 512 Go : 4 899 yuans (700 euros)

La série X80 est d’ores et déjà disponible en précommande en Chine pour une commercialisation à partir de 29 avril 2022.

Conclusion

Les deux modèles proposent trois couleurs à savoir le noir, turquoise et l’orange. Cette dernière arbore un dos en faux cuir, tandis que les deux autres adoptent un verre fluorite AG. Lors de l’événement, Vivo a annoncé une troisième déclinaison appartenant à la série. Il s’agit du Vivo X80 Pro+ qui fera ses débuts au cours du troisième trimestre de 2022.