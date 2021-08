Rate this post

Le lancement officiel du Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung annonce officiellement la sortie du Galaxy A52s 5G. Cinq mois après la sortie officielle du Galaxy A52, la marque sud-coréenne annonce une version améliorée de ce modèle. Alors, quels sont les changements observés sur cette version « s » du modèle A52 ?

Une version améliorée de l’A52 5G

A priori, le Samsung Galaxy A52s 5G utilise un processeur plus performant que son prédécesseur. Cette nouvelle version fonctionne avec le Snapdragon 778G de Qualcomm, contre le Snapdragon 750 pour l’A52 5G.

Ce processeur présente une configuration à huit cœurs (octo-core). Il présente l’avantage de reprendre l’architecture du Snapdragon 888. Il met donc à disposition un cœur surpuissant pour traiter les pics d’utilisation, trois cœurs puissants pour gérer les lourds calculs, et quatre cœurs pour l’économie d’énergie.

Le Snapdragon 778G embarque également un nouveau GPU. Cela permettra une utilisation optimisée pour les tâches nécessitant un calcul plus poussé. Les jeux vidéo sont les principales applications concernées par ce gain de puissance. Sur le banc d’essai, ce nouveau processeur serait 2 fois plus performant que sur le Galaxy A52 5G.

Un nouveau coloris avec les mêmes caractéristiques

L’autre nouveauté avec ce modèle est le coloris spécifique. « Awesome violet » est une exclusivité du Samsung Galaxy A52s 5G. Les possesseurs de cette version pourront donc se distinguer des autres détenteurs de Samsung Galaxy A52.

Pour les caractéristiques, le Galaxy A52s 5G reprend tout le reste à son ainé. Vous retrouverez ainsi les quatre capteurs photo au dos de l’appareil (64 MP+12 MP+5 MP+5 MP). La caméra frontale restera avec le chiffre de 32 MP.

La taille de l’écran reste un AMOLED FHD+ de 6,5 pouces, cadencé à 120 Hz. La batterie propose également une capacité de 4500 mAh. Le Samsung Galaxy A52s 5G aura un châssis et une coque en plastique certifié IP67.

Ce smartphone de milieu de gamme vient de sortir officiellement le 26 août. Toutefois, la France attendra le 1er septembre pour ses magasins. Le prix pour la version 6 Go de RAM + 128 Go de stockage sera de 449 €. Il s’agira de la seule version disponible en France. L’autre modèle disponible propose un RAM de 8 Go avec un stockage de 256 Go. Le prix estimé de ce dernier est de 509 €.

Conclusion

Cette nouvelle version du Samsung Galaxy A52 sera vendue avec quatre coloris différents, dont l’« Awesome violet ». Lors de l’achat de cette nouvelle version, vous aurez le chargeur, une paire d’écouteurs filaires, et un câble USB. Sortir cette version cinq mois seulement après le précédent reste-t-il une décision judicieuse ?