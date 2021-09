Rate this post

Les French Days de la rentrée le 24 au 27 septembre 2021

« Les French Days » est une occasion de trouver de bons plans sur divers produits. Cet évènement est l’initiative de grandes enseignes de l’e-commerce français. La prochaine édition sera les French Days de la rentrée.

Les prochaines dates

Les prochains French Days de l’année 2021 se tiendront le 24 au 27 septembre 2021. Il s’agit de la seconde édition de cette année. La première édition en 2018 fut un succès. Cette opération commerciale a donc continué chaque année.

Le choix de la date reste judicieux. En effet, les French Days se tiendront entre la rentrée scolaire et le Black Friday. L’agenda exact de l’édition automnale sera comme suit :

Début de l’évènement : vendredi 24 septembre 2021, à 7 heures.

Fin de l’évènement : lundi 27 septembre 2021, à minuit.

Les French Days de la rentrée sont une initiative des 6 leaders de l’e-commerce français (Boulanger, Cdiscount, La Redoute, Fnac Darty, Rue du Commerce, Showroomprivé). Tous les commerçants français peuvent participer à l’évènement. Cela concerne les professionnels possédant une boutique en ligne ou physique.

Les enseignes peuvent directement s’inscrire en ligne sur le site : https://rejoindrelesfrenchdays.com

Les journalistes peuvent également s’inscrire sur le site pour couvrir l’évènement.

Les bons plans à trouver

Pour les consommateurs, « les French Days » de la rentrée restent une occasion de trouver de bons plans durant le mois de septembre. Les promotions peuvent atteindre les -80 %. Cette fois encore, les organisateurs s’attendent à la participation des différents enseignes de l’e-commerce.

La dernière édition en avril a pu compter plus de 150 participants. Parmi eux, Democratik Design, Le comptoir de mathilde, Qarson, Red by SFR, Destock Meubles, GrosBill, et bien d’autres. L’objectif de cette opération commerciale est d’inciter les consommateurs à acheter en ligne.

Les participants viennent de tous les secteurs d’activités. L’acheteur pourra donc trouver des articles sur le high-tech, la téléphonie, l’informatique, la mode, la maison, etc.

Il reste cependant important de bien vérifier le prix des soldes. Une comparaison sur le prix normal avant l’évènement, et le tarif lors de la promotion reste recommandée. Cela vous permettra de distinguer les bons plans.

Conclusion

« Les French Days » est un évènement pour mettre en valeur le commerce en ligne français. Cette opération commerciale est d’envergure nationale pour attirer les Français sur les achats en ligne. Outre les initiateurs du mouvement, d’autres géants (Conforama, Rakuten, MacWay, BackMarket, Apple, Xiaomi, etc.) participent également aux French Days.