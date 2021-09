Rate this post

Samsung Galaxy S22: les informations connues à ce jour

Alors qu’Apple vient d’annoncer le prochain iPhone, quelques mystères entourent encore le Samsung Galaxy S. Toutefois, des informations ont déjà fuité sur ce nouveau smartphone. Il est temps de revoir ce que nous savons avant son lancement.

La nouvelle Galaxy S avec 2 processeurs différents

Jusque-là, seules les spéculations entourent le prochain Samsung Galaxy S. Il s’agit de la gamme premium pour les smartphones chez le constructeur. La nomenclature serait S22, S22 Plus et S22 Ultra. Cela reste sans grande surprise, sauf changement de dernière minute.

Le Samsung Galaxy S22 devrait également respecter le design de ses prédécesseurs. Nous devrions avoir droit à des finitions de Très-Haut de gamme. Les rumeurs veulent un visuel proche des Galaxy S21. Le S22 et le S22 Plus auraient un écran à 120 Hz, avec une dalle LTPS en Full HD+. Le S22 Ultra aura une dalle LTPO en QHD+.

Pour la caméra, le Galaxy S22 et S22 Plus devraient présenter le même aspect : un capteur principal de 50 MP, un Ultra grand-angle de 12 MP, et un téléobjectif de 12 MP avec zoom optique 3x. Le S22 Ultra garderait le 108 MP pour le capteur principal, contrairement au 200 MP annoncé par les rumeurs.

L’autonomie annoncée serait respectivement de 3800 mAh (S22), 4600 mAh (S22 Plus) et 5000 mAh (S22 Ultra). Il s’agit d’une réduction de la capacité des accumulateurs par rapport aux versions antérieures, sauf pour le Galaxy S22 Ultra. En attendant l’annonce, le public S’attend à une amélioration de la capacité de charge (25W vers 65W) des smartphones.

Le choix du processeur peut surprendre les utilisateurs de la marque. En effet, Samsung pourrait lancer ce nouveau modèle avec deux puces différents. Le SoC Exynos 2200 équiperait les smartphones sur le sol européen. Pour la Chine et les États-Unis, Samsung équiperait ses modèles du Snapdragon 898 de Qualcomm.

Le prix et la date de sortie prévue

Le Samsung Galaxy S22 serait annoncé vers janvier 2022. Il S’agit d’une rumeur non confirmée par le fabricant. Cette supposition vient de l’annonce du Galaxy S21 effectuée cette année. Il est également probable d’avoir une officialisation en février, date retenue par la marque depuis des années. Il faudra attendre de nouvelles informations pour confirmer ou non ces hypothèses.

Le prix reste également un mystère pour le public. Les prix de lancement des précédents modèles étaient respectivement de 859 €, 1059 € et 1259 € pour le Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra. Ces tarifs concernaient les versions avec les configurations minimales. Il est possible de voir les prix avoisinant ces montants pour les nouveaux Galaxy S.

Conclusion

Avec la disparition de la gamme Notes, Samsung compte mettre en avant sa gamme premium pour rester en compétition face à ces concurrents. Attendons de voir ce que la marque annoncera pour ce prochain Galaxy S.