Les dernières infos sur l’iPhone 13 avant sa sortie

Le 14 septembre dernier, Apple a profité de son événement spécial Keynote pour révéler la série iPhone 13. Il s’agit du successeur de l’iPhone 12. La marque à la pomme dévoile donc les versions de son prochain smartphone au grand public.

Les caractéristiques connues

Durant l’événement, le constructeur américain annonce 4 déclinaisons de son nouvel iPhone. Nous aurons donc droit à un iPhone 13 de la gamme mini, standard, Pro et Pro Max. Les performances augmenteront donc pour le Pro Max.

Le design reste similaire à celui de l’iPhone 12, mais avec en plus épais à cause des capteurs photo (7,65 mm contre 7,40 mm sur l’iPhone 12). La taille de l’écran sera de 5,4 pouces pour l’iPhone 13 mini, 6,1 pouces pour l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro, et de 6,7 pouces pour la version Pro Max.

Les nouveautés sur ce nouveau modèle concernent également la réduction de l’encoche. Apple a effectué une réduction de 22 %. Le Fabricant a gardé ce dernier pour permettre la Face ID. Le taux de rafraichissement de l’écran passe également à 120 Hz sur la version Pro et Pro Max. Cela était indisponible sur l’iPhone 12. La gamme standard et Mini garderont un écran à 60 Hz. Apple équipe néanmoins ces modèles avec l’écran Super Retina XDR.

La date de sortie et les prix

La marque propose les versions à 128 Go, 256 Go et 512 Go de mémoire interne pour l’iPhone 13 Mini et l’iPhone 13. À partir de la gamme Pro, il est possible d’acheter un modèle avec 1 To de mémoire. La mémoire vive disponible sera de 4 Go pour la version Mini et standard, et de 6 Go à partir du Pro.

Pour la photographie, Apple équipera ses iPhone 13 d’un double capteur de 12 MP pour le grand angle et l’ultra grand-angle. Un agrandissement de ces capteurs permettrait de capter plus de lumière (47 % en plus). La technologie de stabilisation Sensorshift présente sur l’iPhone 12 Pro Max sera également disponible sur tous les iPhone 13.

Le prix annoncé par le constructeur reprend celui de l’iPhone 12. L’iPhone 13 Mini sera accessible à partir de 809 €, l’iPhone 13 à partir de 909 €, l’iPhone 13 Pro à 1159 € et la gamme Pro Max à 1259 €. Ces tarifs concernent les modèles avec les configurations minimales.

Les iPhone 13 devraient être disponibles dans les magasins le 24 septembre 2021. Les précommandes commencent le vendredi 17 septembre à partir de 14 h. Vous aurez le choix entre 5 coloris : Pink, Blue, Midnight, Starlight et Product (RED).

Conclusion

Apple sort son dernier smartphone avant son grand rival Samsung. En effet, le Galaxy S22 serait annoncé en janvier 2022. Les smartphones Apple ont la réputation d’être performants. Attendons de voir la prise en main avec ces nouveautés, dont le nouveau processeur A15 tant attendu.