Un brevet pour une dalle incurvée à l’extrême pour Huawei

La firme chinoise Huawei continue à breveter ses recherches pour rester à la pointe de la technologie. La société dépose une nouvelle demande de brevet sur l’écran d’un de ses smartphones. Il s’agit de la dalle incurvée « Arc display ».

Un écran incurvé poussé

Huawei continue de progresser pour atteindre son objectif : devenir le premier sur le marché des smartphones sur le plan mondial. Malgré les sanctions, la société chinoise veut prouver son ambition. L’annonce de l’Huawei P50 dans un de nos articles confirme leurs volontés d’avancer.

Cette fois, il s’agit d’un dépôt de brevet sur un smartphone équipé de leurs dernières innovations. Le début de cette initiative remonte en 2019, lors de la soumission du brevet. Le Bureau américain des brevets et des marques de commerce (USPTO) vient de publier et d’approuver ce dernier en juillet 2021.

Selon les rumeurs, Huawei travaillerait sur un mélange du Mate 30 Pro et du Mate 40 Pro. Cet appareil embarquerait le nouvel écran « Arc display ». La spécificité de ce concept serait la surface de l’écran. En effet, ce dernier couvrirait le smartphone entièrement. La dalle occuperait donc les côtés et le dos de l’appareil.

Sous cette dalle incurvée se cacherait une caméra. Ce concept fait également partie du brevetage. Avec un écran intégral, il est facile d’imaginer la présence de boutons virtuels. Des touches tactiles remplaceraient donc les boutons physiques. D’autres précisions devraient venir prochainement.

Une simple annonce d’un brevet

Bien qu’il s’agisse d’une annonce, cela reste un brevet parmi tant d’autres. A ce jour, Huawei fait partie des entreprises possédant le plus de brevets (plus de 100 000 brevets depuis 2020). Un chiffre supérieur à celui de Google et d’Apple actuellement.

Le brevetage de l’« Arc display » impliquerait la présence d’autres technologies. Il s’agirait d’une puce d’intelligence artificielle (IA), d’un système de refroidissement, et d’un amplificateur sonore stéréo. Toutefois, il s’agit d’un projet à l’état de concept. D’autres brevets peuvent se présenter avant d’avoir une idée concrète du projet de Huawei. L’entreprise consacre ses efforts à atteindre ses objectifs.

Le livre blanc sur les innovations brevetées par la marque est un moyen de connaitre l’étendue des études en recherche et développement (R&D) de Huawei. D’autres nouveaux concepts de smartphones, d’écrans et d’autres technologies arriveront encore. Ce marché est en constante évolution.

Conclusion

Les nouvelles technologies et innovations sont les facteurs de succès d’une entreprise. Huawei l’a bien compris et continue d’œuvrer avec d’énormes efforts en ce sens. Les concurrents font également pareils. Nous attendons donc de voir la suite.