Rate this post

Une fuite sur les prix du Xiaomi 11T et 11T Pro

De nouvelles fuites annoncent les prix des smartphones Xiaomi 11T et 11T Pro. La firme chinoise devrait dévoiler entièrement ces modèles durant une conférence le 15 septembre prochain. Mais ces indiscrétions dévoilent un peu plus sur le prix et les versions disponibles.

Les prix annoncés sur les modèles

Selon les sources, les fuites d’informations concernent les prix et les versions disponibles du Xiaomi 11T et du Xiaomi 11 T Pro. Il s’agit de dérivés du Mi 11. Nous aurions donc eu un Mi 11T et Mi 11T Pro. Toutefois, la société chinoise a déjà annoncé l’abandon de la dénomination « Mi ». Tous les nouveaux modèles de cette gamme s’appelleront désormais Xiaomi.

Il existerait respectivement deux variantes pour chacun des modèles. Le Xiaomi 11T aurait un prix annoncé à 740 € pour la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Celui avec 256 Go de stockage serait de 770 €.

Pour le Xiaomi 11 T Pro, l’annonce serait de 886 € pour la version avec 128 Go de stockage, et 917 € pour le 256 Go. Le Xiaomi 11T et sa version Pro possèdent un RAM de 8 Go. La mémoire de stockage disponible serait la seule différenciation sur les prix.

Ce nouveau Xiaomi sera également disponible uniquement en deux modèles pour l’instant. En effet, la société reste silencieuse sur l’annonce d’une version Lite du Xiaomi 11 T.

Ces prix restent des informations à prendre avec des pincettes. Il s’agit de fuites non confirmées par la marque.

Les performances et les caractéristiques

Les performances connues sur ces modèles restent partielles.

Pour la version classique (Xiaomi 11T), un processeur Dimensity de Mediatek l’équiperait. Les rumeurs tendent vers une version du Dimensity 1200. La batterie aura une capacité de 5000 mAh. Le smartphone embarquera 3 capteurs, avec 64 MP pour le principal. Un écran OLED à 120 Hz serait également présent.

Pour la version Pro, Xiaomi l’a équipée du processeur haut de gamme Snapdragon 888. L’écran sera un OLED à 120 Hz. La batterie aura la même capacité que la version classique (5000 mAh), mais compatible avec la charge 120W. Trois capteurs équiperaient ce modèle (108 MP pour le principal).

Conclusion

Ces bribes d’informations restent insuffisantes pour confirmer ou réfuter les renseignements à disposition. En attendant de nouveaux renseignements, il faudrait patienter jusqu’au 15 septembre pour connaitre tous les détails.