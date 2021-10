Rate this post

Bons plans : économie jusqu’à 160 € sur le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Le Samsung Week, du 25 au 31 octobre 2021, est une occasion pour faire des économies sur l’achat des produits de la marque. Parmi les meilleures ventes, nous retrouvons le fameux Galaxy S21 Ultra 5G.

Le Samsung Week

Le Samsung Week s’étale sur une semaine, comme son nom l’indique. Le constructeur vient d’étendre la période jusqu’au 15 novembre 2021, sauf pour certains modèles de son catalogue.

Durant cette période, il est possible d’obtenir le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G avec une remise de 160 €. Cette promotion concerne toutes les configurations du smartphone. Ainsi, nous avons les tarifs suivants :

1 099 € au lieu de 1 259 € sur le modèle avec 128 Go de stockage,

1 149 € contre 1 309 € sur la version à 256 Go,

1 279 € contre 1 439 € pour la version à 512 Go.

L’offre concerne également les différents coloris du S21 Ultra 5G. Vous pouvez donc choisir entre le Phantom Black, Phantom Navy, Phantom Brown, Phantom Titanium et Phantom Silver, dans la limite de stock disponible.

Les bonus liés à l’offre sont uniquement disponibles sur la boutique officielle de Samsung. Il est possible d’obtenir un remboursement de 100 € sur la reprise de votre ancien smartphone, avec 5 % en points Samsung Rewards.

Pour obtenir ce remboursement, vous devrez remplir un questionnaire lors de l’achat du Galaxy S21 Ultra 5G. Cela permettra d’estimer la valeur de la reprise. Le rabais s’applique immédiatement lors de l’achat après l’estimation.

ECONOMISEZ 160,00 € SUR LE GALAXY S21 ULTRA 5G

Un smartphone de classe premium

Le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G est le smartphone le plus performant de la marque. Le design et la finition sont également au rendez-vous. Il est possible de lire le test ici.

Son écran de 6,8 pouces fait partie de ses points forts. En effet, il embarque une dalle Super AMOLED en QHD+ avec un taux de rafraichissement adaptatif de 120 Hz. Cela offre des qualités d’images excellentes.

Le processeur Exynos 2100, couplé avec un RAM de 12 Go ou 16 Go, offre une rapidité et une fluidité sans pareil dans le traitement des tâches. L’expérience en jeu est également améliorée avec ces spécificités.

La compatibilité avec le S Pen des Galaxy Note augmente la polyvalence du S21 Ultra. En effet, cet accessoire s’adresse aux professionnels. L’ajout de cette fonctionnalité augmente la productivité sur le smartphone.

Le bloc photo présente 5 capteurs pour une photographie de très bonne qualité. Nous avons la configuration suivante :

Un grand angle de 108 MP (f/1,8),

Un Ultra grand-angle de 12 MP (120°, f/2,2),

Un téléobjectif de 10 MP avec zoom x3 (f/2,4),

Un autre téléobjectif de 10 MP avec zoom x10 (f/4,9),

Un capteur ToF avec autofocus laser.

Samsung a également amélioré l’autonomie de son appareil sur ce modèle. Une batterie de 5000 mAh, compatible avec une charge rapide de 25W supportera la fiche technique.

Conclusion

Samsung offre la possibilité sur une facilité de paiement pour acquérir le Galaxy S21 Ultra 5G. Le Samsung Week est limité dans le temps, mais également selon la disponibilité des stocks sur le modèle. Il n’est pas encore trop tard pour obtenir votre smartphone premium.