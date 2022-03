OnePlus : calendrier de lancement pour 2022 a fuité

Rate this post

Au début, OnePlus ne sortait qu’un seul appareil par an. Avec le lancement de la série T de la marque, ce nombre passe à deux. Ensuite, le nombre des modèles Pro a doublé pour atteindre quatre smartphones. Des années plus tard, ce chiffre continue toujours de grimper. Apparemment, il y aura environ six téléphones OnePlus cette année. De quels modèles pourrait-il s’agir ?

Un lancement prévu dès ce mois-ci avec le OnePlus 10 Pro

Le OnePlus 10 Pro a été présenté sur le marché chinois plus tôt cette année. Cependant, la société a récemment fait l’annonce d’une variante indienne. Le constructeur chinois devrait prochainement officialiser son produit phare en dehors de la chine. Toutefois, la date exacte reste encore incertaine, mais cela se déroulera au courant de ce mois de mars. Le modèle avec 8 +128 Go sera vendu à partir de 54 000 Rs (644 euros).

Par ailleurs, il songe également à sortir plusieurs smartphones en 2022. Dans ce contexte, Yogesh Brar a partagé un calendrier de sortie approximatif pour les prochains appareils de la marque. Selon les récentes fuites, le célèbre fabricant chinois présentera le successeur du Nord CE en Inde ce mois d’avril. Le Nord CE 2 lite 5G sera commercialisé à partir de 20 000 Rs, soit 239 euros sur le marché indien.

Un calendrier chargé jusqu’au troisième trimestre de 2022

Selon les rapports, le Nord 2T apparaîtra fin avril ou début mai. Ce smartphone devrait coûter entre 30 000 à 40 000 Rs (358 à 477 euros). Cet appareil a en effet fait l’objet de nombreuses rumeurs laissant voir ses caractéristiques, mais aussi son design.

Le OnePlus 10 Ultra devrait sortir en Inde au troisième trimestre de cette année. Ce produit serait le fleuron de la marque chinoise, et serait lancé au prix de 70 000 Rs (835 euros), voire plus. Il se trouve également dans le moulin à rumeurs depuis janvier avec des fuites de conception et de rendu.

De plus, la variante 10R ferait sa première apparition en mai, et le Nord 3 en juillet. Cependant, les prix potentiels de ces téléphones restent indéterminés pour le moment.

Conclusion

En réalité, les appareils mentionnés ci-dessus ont été déjà divulgués dans le passé. Seul le modèle OnePlus 10 Pro se trouve en vente sur le territoire chinois depuis janvier. Cependant, nous attendons avec impatience d’en découvrir plus sur ces smartphones dans les prochains jours à venir. Chaque mois, il y aura de nouvelles versions.