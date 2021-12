Xiaomi 12 Pro : rendus et une date de présentation

Rate this post

Le prochain flagship de Xiaomi a déjà eu droit à de nombreuses fuites. Nous avons même évoqué le Xiaomi 12 dans différents articles sur notre site. Cette fois, cela concerne de nouveaux rendus de la version Pro du smartphone chinois.

Date de sortie et prix

La présentation du Xiaomi 12 devait s’effectuer le 12 décembre dernier, selon les rumeurs que nous avons eues. Toutefois, il semblerait que la date exacte serait dans deux semaines. Le smartphone Xiaomi 12 aura donc une présentation le 28 décembre prochain.

Nous devrons donc attendre deux semaines de plus pour connaitre toutes les caractéristiques du smartphone. En effet, nous savons déjà que le Xiaomi 12 embarquera le Snapdragon 8 Gen 1. Il sera d’ailleurs le second après le Motorola Edge X30. Les autres caractéristiques, comme la mémoire vive et le stockage, restent encore à confirmer.

La batterie aurait une capacité de 4500 mAh, avec un écran OLED de type LTPO. Ce dernier a un taux de rafraichissement de 120 Hz adaptatif. Le prix se situerait aux alentours de 680 €, mais encore à confirmer.

Une apparence du Xiaomi 12 Pro qui se confirme ?

La publicité de Xiaomi se concentrait surtout sur les accessoires. Cela nous a permis d’apercevoir à quoi ressemblerait le futur Xiaomi 12 Pro. Pour le coup, le design reste similaire au Xiaomi 12. Cependant, il semble un peu plus épais à vue d’œil.

De face, le smartphone aurait fait l’impasse sur le capteur sous la dalle. Nous devrons donc avoir la caméra selfie logée dans un trou, comme un point central sur le haut de l’appareil.

Le dos se composerait de quatre capteurs (encore à confirmer). Nous observons un gros capteur principal. Nous ne savons pas si cette version Pro aura un grand-angle de 50 MP, ou de 108 MP. Deux autres modules et un flash LED se situent en dessous du capteur principal. Le dernier module reste un mystère. Il pourrait s’agir d’un LiDAR.

Conclusion

Nous avons beaucoup évoqué le Xiaomi 12. Ce dernier pourrait bien sortir avant la fin d’année, mais uniquement pour la Chine. Le marché européen devrait probablement attendre la nouvelle année pour avoir ces smartphones. La version Pro et Ultra arriveront également en 2022.