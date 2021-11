De nouvelles informations sur le Xiaomi 12

Rate this post

Nous avons déjà évoqué le Xiaomi 12 dans nos articles. Cette fois, de nouvelles informations fuitent sur le prochain successeur du Mi 11. Attendues en décembre, les rumeurs restent les seuls indices sur ses performances et ses caractéristiques.

Un écran incurvé LTPO

Cette fois, les rumeurs sur un écran de type LTPO semblent se confirmer. En effet, ce sera la première fois que Xiaomi va équiper d’une dalle exploitant cette technologie à un de ses flagships. Nous devrons donc retrouver un écran AMOLED de 6,81 pouces, avec un taux de rafraichissement de 120 Hz adaptatif.

La différence avec le Mi 11 résiderait dans l’orientation de l’arc des courbes. En effet, le précédent modèle était une dalle incurvé de tous les côtés. Cette fois, l’écran serait courbé de gauche à droite.

Une expérience stéréo de qualité

Le Mi 11 était assez moyen sur ses performances audios. Le futur Xiaomi 12 reprendrait le concept des haut-parleurs symétriques, comme pour le Mi 10 Pro. L’objectif est évidemment d’offrir une expérience stéréo digne de ce nom.

La majorité des smartphones actuels utilisent deux haut-parleurs, situés respectivement sur la partie supérieure et inférieure de l’appareil. Cette disposition conduit souvent à un déséquilibre du son produit. En effet, le haut-parleur sur la tranche inférieure est plus puissant que celui d’en haut.

En reprenant les atouts du Mi 10 Pro, le Xiaomi 12 utiliserait deux haut-parleurs placés symétriquement sur chaque côté de l’appareil. Cela améliore le rendu sonore, qui est d’ailleurs prouvé lors de l’expérience avec le Mi 10 Pro.

Un triple capteur avec un objectif principal de 50 MP

Le Xiaomi 12 devrait embarquer un triple capteur, au lieu de quatre comme ses concurrents. Les rumeurs concernent la capacité de l’objectif principal, et du troisième capteur.

Xiaomi miserait sur un module de 50 MP pour son objectif principal. Il s’agit de remplacer l’ancien capteur de 108 MP présent depuis le Mi Note 10. Le Xiaomi 12 embarquerait probablement l’ISOCELL GN5 de Samsung.

Quant aux deux autres capteurs, le constructeur miserait sur un capteur macro. Ce dernier est cependant de plus en plus remplacé par un téléobjectif. Le second capteur reste jusqu’à ce jour un mystère.

Conclusion

Le constructeur dévoilera le Xiaomi 12 en décembre prochain. Comme pour le Mi 11, nous devrions retrouver 3 gammes pour ce nouvel appareil : la version classique, pro et ultra. Pour ces deux derniers, nous aurons peut-être à attendre avant de connaitre leurs spécificités.