Huawei P50 Pocket : le premier smartphone pliant à clapet de la marque

Malgré les restrictions imposées contre Huawei, le constructeur chinois reste encore dans la course. Ce mois, la marque va présenter son premier smartphone pliable à clapet. Il s’agit du Huawei P50 Pocket. Il s’alignera aux côtés des appareils pliables sur le marché.

Un concurrent du Samsung Galaxy Z Flip 3 ?

Lorsqu’il s’agit des smartphones pliables, nous pensons tous directement à Samsung et ses Galaxy Z Fold et Flip. Dorénavant, un nouvel acteur entre dans le secteur. Le P50 Pocket va également rejoindre les appareils pliables de la gamme Mate pour l’occasion.

Le nom d’origine du P50 Pocket était Mate V. Mais Huawei compte reprendre la dénomination du P50 Pocket. Ce nouveau smartphone pliable ne sera donc pas un successeur ou une autre version du Mate X2. Il devrait se placer comme un concurrent direct du Galaxy Z Flip 3.

L’appellation P50 Pocket peut donc laisser entendre une similarité avec la fiche technique de la série P de la marque. Selon les rumeurs, cet appareil reprendrait le design du P50 classique.

Nous retrouverons deux cercles dans son dos, le premier pour le bloc photo et le second pour un second écran. Ce dernier devrait servir à l’horloge et aux notifications une fois le smartphone fermé.

Une présentation prévue le 23 décembre prochain

Les informations concernant la fiche technique du Huawei P50 Pocket parlent de trois modules pour le bloc photo. Le capteur principal serait de 50 MP, accompagné d’un ultra grand-angle de 13 MP. Nous espérons retrouver des modules photographiques de très haute qualité, comme la marque sait si bien le faire sur sa gamme P.

Le processeur embarqué pourrait être le Kirin 9000, un SoC pour les gammes premiums du constructeur. Toutefois, nous n’excluons pas la possibilité de retrouver un équivalent Snapdragon. Quant à la mémoire vive et le stockage, nous restons entièrement dans le flou.

Nous devrons donc attendre le 23 décembre prochain pour en savoir plus. Le smartphone sera présenté à 8 h 30 en Chine. Aucune date de sortie n’a été communiquée, de même pour le prix de l’appareil.

Conclusion

Huawei reste encore sous les sanctions imposées par les États-Unis. La question concerne donc la présence du 5G ou non sur cet appareil. En effet, l’absence de ce dernier serait un handicap majeur pour le Huawei P50 Pocket face à ses concurrents. La réponse nous attend dans quelques jours.