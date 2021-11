Le Samsung Galaxy A03 : l’entrée de gamme de la marque sud-coréenne

Rate this post

Durant le Black Friday, Samsung annonçait le successeur du Galaxy A02. Le Galaxy A03 est donc officiel, mais ne possède encore aucune date de sortie. Une annonce toute discrète durant la campagne du Black Friday et du Black Week.

Le successeur du Galaxy A02

Un bref communiqué a servi comme présentation au Samsung Galaxy A03. Le successeur du Galaxy A02 se situe également dans l’entrée de gamme de la marque. Ses caractéristiques répondent donc à ce segment.

Le Galaxy A03 gardera une dimension dans la moyenne : 164,2 x 75,9 x 9,1 mm. Il reprend donc les mesures du Galaxy A02s. Le dos sera en plastique texturé. Le bloc pour loger les capteurs se placera dans le coin supérieur, à gauche. Un emplacement aussi classique donc.

À l’avant, l’appareil embarque un écran HD+ de 6,5 pouces, avec un taux de rafraichissement à 60 Hz. La dalle est de type LCD Infinity-V. Nous retrouvons encore l’encoche au centre, en haut. Ce dernier sert à accueillir le capteur selfie.

En restant dans les capteurs, le module frontal sera un 5 MP (f/2,2). Le module principal sera de 48 MP. Une augmentation par rapport à son prédécesseur, qui avait 13 MP. Le second module est de 2 MP.

Date de sortie et prix

Durant le communiqué, Samsung reste muet sur le processeur équipant ce nouvel appareil. Nous savons uniquement qu’il sera un octa-core. Trois types de configuration sera disponible : 3 +32 Go, 4 +64 GO et 4 +128 Go. Une batterie de 5000 mAh servirait à assurer l’autonomie du Galaxy A03.

La catégorie Galaxy A se compose des appareils les plus abordables. Cette série se compose des Galaxy A52, A42, A32… Sur le marché, Samsung place ces produits dans l’entrée de gamme, mais aussi le milieu de gamme (comme les exemples que nous venons de citer).

Le prix descend en même temps que les dizaines. Parmi les modèles à moins de 200 €, nous retrouvons le Galaxy A21. Avec les autres caractéristiques du Galaxy A03, nous pouvons peut-être retrouver ce nouvel appareil dans cette gamme de prix.

Nous attendons également une confirmation sur le système installé à la sortie du Galaxy A03. La date de sortie reste également inconnue jusqu’à maintenant. Nous savons uniquement que ce nouveau modèle sera en rouge, bleu ou noir.

Conclusion

Samsung a bien officialisé un nouveau modèle. Toutefois, nous manquons encore d’informations sur certains aspects techniques de cet appareil. Nous espérons en savoir davantage dans les jours à venir.