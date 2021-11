Les meilleurs forfaits mobiles et fibres du Black Week

Rate this post

Les offres promotionnelles durant le Black Week prendront toutes fins dans quelques heures. Pour ce Cyber Monday, nous avons fait une sélection des meilleurs forfaits de la semaine pour vous. Il s’agit de forfait mobile, mais également de la Fibre ou de l’ADSL, selon l’opérateur.

Bouygues Telecom

Plus que quelques heures pour pouvoir profiter des promotions Black Friday sur les forfaits B&You et la fibre Bbox Smart TV.

B&You Black Friday : forfaits mobiles sans engagement

Il s’agit des forfaits mobiles sans engagement de Bouygues Telecom. Les propositions offrent une variété de choix, selon la consommation internet de chacun.

Forfait B&You 50 Go 4G : 11,99 € par mois. Bonus : 12 Go utilisables en Europe et en région DOM.

Forfait B&You 100 Go 4G : 12,99 € par mois. Bonus : 15 Go utilisables en Europe et en région DOM.

Forfait B&You 200 Go 4G : 14,99 € par mois. Bonus : 20 Go utilisables en Europe et en région DOM.

Forfait B&You 130 Go 5G : 4,99 € par mois. Bonus : 200 Mo utilisables en Europe et en région DOM.



Ces offres incluent également des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine.

Bbox smart TV avec la fibre

L’offre Bbox smart TV est une occasion offre d’acheter une Smart TV Samsung QLED 4 K UHD, à moindre prix. Un choix sur la taille de votre futur écran est possible : 108 cm (43 pouces), 138 cm (55 pouces), et 163 cm (65 pouces).

La souscription à une offre Bbox permet d’obtenir un prix préférentiel pour la Smart TV Samsung.

La TV UHD 4k affichera un prix de 49 € (au lieu de 499 €) pour le 43 pouces, 259 € (au lieu de 749 €) pour le 55 pouces, et 449 € (au lieu de 899 €) pour le 65 pouces.

La TV UHD 4k sera de 99 € (au lieu de 799 €) pour le 43 pouces, 399 € (au lieu de 999 €) pour le 55 pouces, et 599 € (au lieu de 1299 €) pour le 65 pouces.

Les offres Bbox pour obtenir ces prix sont :

Bbox Must Smart TV pour 39,99 € par mois.

Bbox Ultym Smart TV pour 46,99 € par mois. Une option avec les chaines Disney+ et Canal+ Series possible, à 59,99 € par mois.

Les Black Forfait de RED by SFR

RED by SFR propose 3 différents choix de volume internet sur son Black Forfait. Aujourd’hui sera la dernière chance de vous souscrire à ce forfait sans engagement.

Black Forfait 100 Go : 10 €/mois, avec une limite de 100 Go.

Black Forfait 200 Go : 12 €/mois, avec une limite de 200 Go.

Black Forfait 300 Go : 14 €/mois, avec une limite de 300 Go.

Une recharge unique de 50 Go (à 10 €) est possible. Ces offres utilisent le réseau 4G SFR. Comme il s’agit de forfaits mobiles, vous disposez d’appels, SMS et MMS illimités. Ces offres sont cumulables avec les smartphones en promotions durant le Black Week.

Sosh sans engagement : forfait mobile ou la Boite Sosh

Forfaits Série limitée sans engagement

Sosh propose actuellement une offre sans engagement à moindre prix sur ses forfaits mobiles. Il s’agit des Séries limitées de 40 Go, 60 Go et 80 Go. Ces dernières fonctionnent sur le réseau 4G de l’opérateur Orange.

Série limitée 40 Go : À moins de 10 €, vous pouvez avoir 40 Go de données internet. La Série limitée 40 Go sera uniquement valable jusqu’au 06/12/2021 à 9 h. Il comprend 5 Go utilisable sur certaines zones européennes ou DOM.

Série limitée 60 Go : À 13, 99 €, il est disponible jusqu’au 20/12/2021 à 9 h. Il comprend 8 Go utilisables depuis l’Europe.

Série limitée 80 Go : Pour 14,99 €, vous disposez de 10 Go utilisables depuis l’Europe. Il est également disponible jusqu’au 20/12/2021 à 9 h.

La Boite Sosh : la Fibre ou l’ADSL

Durant le Cyber Monday, la Boite Sosh est à partir de 14,99 €. Cela vaut pour la Fibre et l’ADSL durant une période de 12 mois. Ce tarif inclut la location du Livebox. Après les 12 mois prévus, le tarif devient 29,99 €/mois pour la Fibre, et 19,99 €/mois pour l’ADSL.

Avec la Boite Sosh, vous bénéficiez de l’internet à très haut débit sur la Fibre d’Orange. Vous disposez également d’un téléphone fixe pour effectuer des appels.

Conclusion

Plus que quelques heures, toutes ces offres prennent fin aujourd’hui à minuit. Il est temps de vous hâter si vous voulez profiter de ces promotions. Pour rappel, toutes les offres Black Friday se termineront également avec le Cyber Monday.