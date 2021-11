Les meilleurs plans smartphones durant le Black Friday 2021

Rate this post

Au cas où vous avez raté nos bons plans sur les smartphones durant le Black Friday, voici une liste des meilleurs plans du moment. La plupart de nos choix proviennent des boutiques officielles des constructeurs, mais également de sites revendeurs reconnus.

Xiaomi et Poco

Poco F3

Un milieu de gamme avec un Snapdragon 870, le Poco F3 contient son prix tout en proposant de la puissance. Bien dessiné, il s’équipe d’un écran AMOLED FHD+, avec un mode à 120 Hz. Il profite d’une excellente note en performance grâce à son processeur, couplé avec 6 ou 8 Go de RAM.

Prix:

Sur Mi Store, vous trouverez les deux versions en promotion. Le Poco F3 6 +128 Go est à 279,90 €, et le modèle 8 +256 Go est à 329,90 €.

Poco X3 Pro

Le Poco X3 Pro est un concurrent du Samsung Galaxy A21s et du Redmi Note 10 Pro. Avec son écran fluide (LCD, FHD+ rafraichi à 120 Hz), il s’agit également d’un smartphone puissant dans sa catégorie. Il embarque le Snapdragon 860, couplé avec 6 ou 8 Go de RAM. La présence d’une prise jack et la possibilité d’étendre la mémoire interne sont un plus pour ce modèle.

Prix:

Les deux configurations passent en dessous de 200 € durant le Xiaomi Friday. La version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage est à 179,90 €, et celle avec 8 +256 Go est à 199,90 €.

Xiaomi 11 Lite 5G

Une version légère du Mi 11, le Xiaomi 11 Lite se place comme concurrent de l’OnePlus Nord et du Poco F3. Il profite d’une excellente prRAMise en main et d’un écran AMOLED FHD+, avec un taux de rafraichissement à 90 Hz. Côté performance, l’appareil se défend bien avec la puce Snapdragon 780 et son de 6 ou 8 Go.

Prix:

Toutes les configurations sont en promotions sur Mi Store.

6+128 Go : 279,90 €

8+128 Go : 299,90 €

8+256 Go : 349,90 €

Pour rappel, le Xiaomi 11 Lite 5G est compatible avec le 5G et le NFC.

Samsung Galaxy

Galaxy Z Fold 3

Nous avons déjà évoqué les promotions sur les deux configurations du Galaxy Z Fold 3 dans cet article. Il s’agit d’un smartphone pliable avec des caractéristiques haut de gamme.

Prix :

Pour rappel, le prix est actuellement à 1599 € pour la version avec 256 Go et 512 Go de stockage sur le site officiel de Samsung.

Galaxy S21 Ultra, S21+ et S21

La série des Galaxy S constitue le fleuron de la marque sud-coréenne. Déjà en promotion sur le site officiel de la marque, le Samsung Galaxy S21 Ultra Noir 128 Go jouit également d’une remise sur Amazon.

Prix : Dans la boutique Samsung : Galaxy S21 : 699 € (128 Go de stockage) Galaxy S21+ : 799 € (8 +128 Go), et 849 € (8 +256 Go) Galaxy S21 Ultra : 999 € (12 +128 Go), 1049 € (12 +256 Go), et 1079 € (16 +512 Go). Sur Amazon : Galaxy S21 Ultra (12+128 Go Noir) : 979 €



Galaxy A52s

Le Samsung Galaxy A52s 5G profite d’une solide réputation. Vous pouvez lire notre article sur les promotions Black Friday de cet appareil.

Prix :

Il est à 379 € sur Samsung Store, chez Orange et SFR.

OnePlus Series et Nord

OnePlus 9 Pro

Le OnePlus 9 Pro est le plus puissant des smartphones du constructeur. Son écran AMOLED LTPO en QHD+, avec un rafraichissement à 120 Hz adaptatif. Il embarque également les capteurs photo signés Hasselblad (48 MP, 50 MP, 8 MP et 2 MP). La batterie de 4500 mAh est compatible avec une charge rapide de 65W.

Poussé par le processeur Snapdragon 888, il se décline en deux configurations : 8 +128 Go et 12 +256 Go.

Prix :

Sur la boutique officielle de OnePlus, son prix est respectivement de 719 € et 799 €. Les écouteurs sans fil OnePlus Type-C Bullets Earphones Black accompagnent l’offre.

Sur AliExpress, le smartphone est à partir de 569 €.

OnePlus 8T

Le OnePlus 8T embarque également un écran AMOLED FHD+ cadencé à 120 Hz. La combinaison de la puce Snapdragon 865 avec les 12 Go de RAM offre également des performances excellentes. La batterie a une capacité de 4500 mAh, compatible avec la charge rapide de 65W.

Prix :

Sur la boutique officielle de OnePlus, le prix du modèle avec 8 +128 Go est de 399 €. Celui avec 12 +256 Go est à 499 €. Les écouteurs sans fil OnePlus Type-C Bullets Earphones Black accompagnent l’offre.

OnePlus Nord CE

CE pour Core Edition, cet OnePlus est un Nord plus abordable. Ce smartphone de milieu de gamme possède un style attirant avec la couleur Blue Void. Il embarque une dalle AMOLED réussie. Avec son processeur Snapdragon 750G et son RAM (au choix) de 6 Go, 8 Go ou 12 Go, l’appareil est performant.

Prix :

Sur la boutique officielle de OnePlus, vous aurez les prix suivants : 249 € (6 +128 Go), 279 € (8 +128 Go), et 349 € (12 +256 Go). Les écouteurs sans fil OnePlus Type-C Bullets Earphones Black accompagnent l’offre.

Apple iPhone 13

Nous avons décidé de mettre cette promotion dans notre sélection. Même si les remises n’atteignent pas plus de 100 € comme pour les précédentes marques, il fallait bien mentionner où trouver une réduction pour l’iPhone 13.

La promotion s’effectue du côté de RED by SFR. Bien qu’avec une petite réduction, vous pourrez acheter un iPhone 13, sans avoir à souscrire à une offre.

Prix : iPhone 13 : à partir de 859 € iPhone 13 Pro : à partir de 1149 € iPhone 13 Pro Max : à partir de 1249 €



Bonus

Les smartphones suivants sont également en promotion pour les amateurs de ces marques.

Google Pixel 6

Le Google Pixel 6 est le dernier smartphone sorti par le constructeur américain. Il reprend le point fort des Pixel : la photographie. Il offre des photos excellentes, au point d’avoir le surnom de photophone. Puissant et fluide, il sortait à un prix de 649 €. Il est actuellement à 599 € sur RED by SFR.

Oppo Find X3 Pro

Le haut de gamme de la marque Oppo marque une remise durant le Black Friday. Un smartphone réputé pour sa puissance et sa capacité photographique, son cours actuel tourne aux alentours de 899 €. Chez RED by SFR, il est à 829 €.

Sony Xperia 10 III

Le milieu de gamme de Sony, le Xperia 10 III est un smartphone étanche comme le constructeur sait si bien le faire. Il offre de bonnes performances et une bonne autonomie. Il est actuellement à 299 €, toujours chez RED by SFR

Conclusion

En quête d’un cadeau de Noël ou pour changer de smartphone, nous espérons que cette liste pourra vous aider durant ce Black Friday.